Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η Τζάκι, ο πασίγνωστος θηλυκός αετός του Μπιγκ Μπέαρ, με τις κτηνιατρικές ομάδες στην κομητεία Βεντούρα να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Η Τζάκι, η οποία έγινε διάσημη για την ανατροφή πολλών νεοσσών μαζί με τον σύντροφό της Σάντοου, δίνει τον δικό της αγώνα επιβίωσης.



«Το τελευταίο 24ωρο ήταν εξαιρετικά δύσκολο», ανέφερε το Κέντρο Αρπακτικών Πτηνών Οχάι σε ανάρτησή του στο Facebook το απόγευμα της Κυριακής. «[Η Τζάκι] παραμένει σοβαρά άρρωστη και η κατάστασή της είναι προς το παρόν ασταθής».



Η αετίνα βρίσκεται υπό τη φροντίδα του κέντρου εδώ και τρεις εβδομάδες, αφού διασώθηκε μετά από άγρια συμπλοκή με δύο άλλους αετούς. Στη συνέχεια εκδήλωσε σοβαρή αδιαθεσία, με το κέντρο να την περιγράφει ως αναιμική.

Δείτε το βίντεο:

Η μάχη με τον χαμηλό αιματοκρίτη και οι προσπάθειες των κτηνιάτρων

Ο όγκος συμπυκνωμένων κυττάρων της Τζάκι είχε υποχωρήσει στο 6% το Σάββατο, ενώ σημείωσε μικρή άνοδο στο 9% την Κυριακή, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του κέντρου.



«Αν και πρόκειται για μια μικρή βελτίωση, ο αιματοκρίτης της παραμένει σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα και η συνολική της κατάσταση παραμένει εξαιρετικά σοβαρή», τόνισε το κέντρο.



Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, ο αιματοκρίτης της βρισκόταν στο 17%. Το Κέντρο Αρπακτικών Πτηνών Οχάι σημείωσε ότι δεν υπάρχουν νεότερες ενημερώσεις για την υγεία της, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο ScrippsNews.



«Ολόκληρη η προσοχή μας παραμένει στραμμένη στην ευημερία [της Τζάκι] και στην παροχή της φροντίδας που χρειάζεται», ανέφερε το κέντρο. «Κάθε απόφαση συνεχίζει να οδηγείται από την ιατρική της κατάσταση και το τι είναι προς το συμφέρον της».