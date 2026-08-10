Μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου για τους Τούρκους πολίτες και την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ στην Άγκυρα.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Αυστριακού καγκελάριου στην Τουρκία. Προηγήθηκε επίσημη τελετή υποδοχής και ακολούθησαν κατ’ ιδίαν συνομιλίες και συνάντηση των αντιπροσωπειών.

Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Ερντογάν έφερε στο προσκήνιο δύο από τα σημαντικότερα και μακροχρόνια αιτήματα της Άγκυρας στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ανέφερε, τα βήματα από την πλευρά της ΕΕ για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης και την πρόοδο στη διαδικασία απελευθέρωσης των θεωρήσεων εισόδου «θα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα όλων».

Η πίεση της Άγκυρας προς τις Βρυξέλλες

Η Τουρκία επιδιώκει εδώ και χρόνια την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το 1995 και καλύπτει κυρίως βιομηχανικά προϊόντα και μεταποιημένα αγροτικά αγαθά.

Η Άγκυρα ζητά να επεκταθεί το πλαίσιο της συμφωνίας και σε νέους τομείς, ενώ παράλληλα πιέζει για περαιτέρω διευκόλυνση της μετακίνησης των Τούρκων πολιτών στην Ευρώπη. Οι δύο πλευρές έχουν εμφανίσει τους τελευταίους μήνες σημάδια επαναπροσέγγισης, χωρίς όμως να έχουν επιλυθεί οι πολιτικές διαφορές που επί χρόνια κρατούν παγωμένες τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας.

Η ΕΕ είχε ήδη προχωρήσει από το 2025 σε ευκολότερη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων σε Τούρκους πολίτες που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ωστόσο η Άγκυρα επιμένει στον ευρύτερο στόχο της απελευθέρωσης των θεωρήσεων.

Ενέργεια, τεχνολογία και άμυνα στην ατζέντα

Ο Ερντογάν στάθηκε παράλληλα στις προοπτικές διεύρυνσης των διμερών οικονομικών σχέσεων με την Αυστρία.

Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, οι δύο χώρες διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η υψηλή τεχνολογία, οι μεταφορές και η αμυντική βιομηχανία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον λεγόμενο «Middle Corridor», τον εμπορικό και μεταφορικό διάδρομο που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Κεντρικής Ασίας, του Καυκάσου και της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι Τουρκία και Αυστρία μπορούν να αναπτύξουν στρατηγική συνεργασία για την ενίσχυση του συγκεκριμένου εμπορικού δρόμου.

Στόκερ: «Η φωνή της Τουρκίας έχει βάρος»

Από την πλευρά του, ο Κρίστιαν Στόκερ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας.

Ο Αυστριακός καγκελάριος εξήρε τις προσπάθειες της Άγκυρας και προσωπικά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την επίτευξη τερματισμού του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας.

«Εκτιμούμε τις προσπάθειες της Τουρκίας και τις προσωπικές σας προσπάθειες σε αυτό το ζήτημα», ανέφερε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο Στόκερ αναφέρθηκε επίσης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας τη σημασία της Άγκυρας στις περιφερειακές εξελίξεις και επισημαίνοντας ότι «η φωνή της Τουρκίας έχει βάρος» στην περιοχή.

Στο επίκεντρο οι σχέσεις Τουρκίας – Ευρώπης

Η επίσκεψη του Αυστριακού καγκελάριου πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει εκ νέου τους διαύλους επικοινωνίας της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πριν από την επίσκεψη, η τουρκική προεδρία είχε ανακοινώσει ότι στις συνομιλίες θα εξετάζονταν συνολικά οι σχέσεις Τουρκίας – Αυστρίας, οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Οι σημερινές δηλώσεις του Ερντογάν δείχνουν, πάντως, ότι η Άγκυρα θέλει να αξιοποιήσει την αναθέρμανση των σχέσεών της με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να επαναφέρει στο τραπέζι των Βρυξελλών δύο ζητήματα που θεωρεί κομβικά: την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης και την ελεύθερη μετακίνηση των Τούρκων πολιτών στην Ευρώπη.