Ιστορικό βήμα χαρακτηρίζεται από τα τουρκικά μέσα η ψήφιση του νόμου-πλαισίου που θα αποτελέσει τη νομική βάση για τη διαδικασία «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», δηλαδή τη διαδικασία που προωθεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί για τη συμφιλίωση του τουρκικού κράτους με τους Κούρδους και τον αφοπλισμό του PKK.

Η τουρκική Βουλή ενέκρινε τη Δευτέρα νόμο που θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τη διάλυση του PKK, σε μια εξέλιξη που η Άγκυρα παρουσιάζει ως σημαντικό βήμα για τον τερματισμό μιας σύγκρουσης δεκαετιών.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 468 ψήφους στην 600μελή τουρκική Εθνοσυνέλευση, με τη στήριξη του κυβερνώντος AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, των εθνικιστών συμμάχων του MHP και του φιλοκουρδικού DEM.

Η σύγκρουση με το PKK, το οποίο χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε το 1984 και έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους.

Τι προβλέπει ο νόμος

Η νέα νομοθεσία προβλέπει νομικές προστασίες για πολλά πρώην μέλη του PKK που δεν έχουν διαπράξει συγκεκριμένα εγκλήματα.

Παράλληλα, διευκολύνει την αναστολή ποινών φυλάκισης για ορισμένα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή στο PKK, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανένταξή τους στην κοινωνία.

Στόχος του νόμου είναι να απαντήσει σε ένα από τα βασικά ερωτήματα της διαδικασίας: τι θα γίνει με χιλιάδες μέλη της οργάνωσης, καθώς το PKK διαλύει τις στρατιωτικές και οργανωτικές του δομές.

Το κάλεσμα Οτζαλάν και η ανακοίνωση του PKK

Η ψήφιση του νόμου αποτελεί το πιο συγκεκριμένο βήμα που έχει γίνει μέχρι σήμερα στη διαδικασία, μετά το κάλεσμα του φυλακισμένου ηγέτη του PKK, Αμπντουλάχ Οτζαλάν, τον Φεβρουάριο του 2025, για αφοπλισμό και διάλυση της οργάνωσης.

Τον Μάιο του 2025, το PKK ανακοίνωσε ότι τερματίζει τον ένοπλο αγώνα του και διαλύεται.

Δύο μήνες αργότερα, ομάδα μαχητών έκαψε συμβολικά τα όπλα της σε τελετή στο βόρειο Ιράκ.

Από την πρόταση Μπαχτσελί στην κοινοβουλευτική επιτροπή

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει δημόσια τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο ηγέτης του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, γνωστός για τη σκληρή στάση του απέναντι στο κουρδικό αντάρτικο, πρότεινε αιφνιδιαστικά να απευθυνθεί ο Οτζαλάν στο κοινοβούλιο και να ανακοινώσει τη διάλυση του PKK.

Τον Αύγουστο του 2025 συστάθηκε κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία άκουσε πολιτικούς, κρατικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και άλλους φορείς.

Η επιτροπή εισηγήθηκε στη συνέχεια τη νομοθετική ρύθμιση για τη διαχείριση του αφοπλισμού και της επανένταξης.

Δεν κλείνει όλα τα ζητήματα του κουρδικού

Παρά τη σημασία της, η νέα νομοθεσία δεν λύνει από μόνη της τα ευρύτερα αιτήματα των Κούρδων για διευρυμένα πολιτικά και πολιτιστικά δικαιώματα.

Δεν προβλέπει επίσης αλλαγές στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία ούτε ρυθμίζει το καθεστώς του Οτζαλάν, ο οποίος κρατείται στο νησί Ιμραλί από το 1999.

Η τουρκική κυβέρνηση περιγράφει την πρωτοβουλία ως μέρος του στόχου για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».

Από την πλευρά τους, Κούρδοι πολιτικοί υποστηρίζουν ότι για να υπάρξει διαρκής ειρήνη θα απαιτηθούν ευρύτερες δημοκρατικές και νομικές μεταρρυθμίσεις.

Βαρύ πολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα

Η σύγκρουση με το PKK έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην Τουρκία, ιδιαίτερα στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου ζει μεγάλο μέρος του κουρδικού πληθυσμού.

Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, η σύγκρουση επέβαλε βαρύ οικονομικό κόστος και τροφοδότησε για δεκαετίες πολιτικές και κοινωνικές διαιρέσεις.

Η ψήφιση του νόμου ανοίγει πλέον το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, που θα κριθεί στην πράξη από την εφαρμογή του πλαισίου, την τύχη των πρώην μελών του PKK και το αν η Άγκυρα θα προχωρήσει σε ευρύτερες μεταρρυθμίσεις.