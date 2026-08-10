Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία περιέγραψε ο Έλληνας κάτοικος της Μπογκοτά, Γιώργος Σιταράς, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο Star.

Ο σεισμός που συγκλόνισε τη χώρα ήταν, όπως είπε, ο ισχυρότερος που έχει βιώσει στη ζωή του.

«Δεν υπάρχει για μένα πιο τρομερό πράγμα στον κόσμο. Ήταν πολύ δυνατός. Ήταν ο πιο δυνατός που έχω ζήσει στη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ξύπνησα και πάγωσα»

Ο Γιώργος Σιταράς, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Μπογκοτά, βρισκόταν στο κρεβάτι του όταν άρχισε η ισχυρή δόνηση.

«Ξύπνησα και είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχτείς. Είναι η στιγμή που παγώνεις», είπε, περιγράφοντας τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά το ξύπνημά του.

Όπως ανέφερε, η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια που ολόκληρος ο χώρος γύρω του έμοιαζε να κινείται.

«Είχε απλά ένα κούνημα που έλεγες ότι έβλεπες τα πάντα να τρεμοπαίζουν», σημείωσε.

«Δεν μπορούσες να κρατήσεις την ισορροπία σου»

Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η στιγμή που προσπάθησε να σηκωθεί από το κρεβάτι.

«Όταν σηκώθηκα από το κρεβάτι να δω τι και πώς, πήγαινες δεξιά αριστερά. Δηλαδή δεν μπορούσες καλά καλά να κρατήσεις και την ισορροπία σου», περιέγραψε.

Η μαρτυρία του αποτυπώνει τον τρόμο των κατοίκων που βίωσαν τη δόνηση, η οποία έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας.