Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα κριθεί στις διεκδικήσεις της δεύτερης μπάλας σύμφωνα με τον προπονητή της Ναϊμέγκεν, Ντικ Σρέντερ. Αυτό τόνισε ο τεχνικός της Ολλανδικής ομάδας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Συγκεκριμένα, ο Ντικ Σρέντερ είπε: «Δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες, θέλω να κερδίζω κάθε παιχνίδι με τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου. Θα είναι άλλο ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις διεκδικήσεις της δεύτερης μπάλας. Παίζουν με πάρα πολλές μακρινές μπαλιές, κατά μέσο όρο 25 με 35 μακρινές μεταβιβάσεις από τον τερματοφύλακα ανά αγώνα.

Από εκεί και πέρα, μπορούν να παίξουν πολύ καλό ποδόσφαιρο χάρη στην ικανότητά τους στις μονομαχίες, ενώ γίνονται πολύ επικίνδυνοι στην τελική πάσα. Καταφέραμε να το εξουδετερώσουμε αυτό με επιτυχία στην Αθήνα, αφού δυσκολευτήκαμε στα πρώτα είκοσι λεπτά. Το συζητήσαμε στο ημίχρονο και καταφέραμε να το εφαρμόσουμε αποτελεσματικά».

Σέρι: «Η έδρα αφυπνίζει την ομάδα μας»

Από την πλευρά των παικτών στην συνέντευξη Τύπου έδωσε το παρών ο Τιαρόν Σέρι. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός των Ολλανδών στάθηκε στη δυναμική που βγάζει η έδρα της Ναϊμέγκαν στα εντός έδρας ματς.

«Θα είναι μια υπέροχη βραδιά στο γήπεδό μας, με τους φιλάθλους στο πλευρό μας. Είδαμε την περασμένη σεζόν ότι οι εντός έδρας αγώνες, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, μπορούν να αφυπνίσουν κάτι στην ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά της Ολλανδικής ομάδας στη διάθεσή του Ντικ Σρέντερ, θα είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών τις προηγούμενες ημέρες. Συγκεκριμένα κανονικά θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση οι Ντάρκο Νέγισμιτς και Τόμπιας Στορμ, οι οποίοι μέχρι πρότινος ήταν αμφίβολοι.