Την αύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος προβλέπει απόφαση που υπέγραψε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ενώ η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου.

Η απόφαση προβλέπει σημαντική ενίσχυση των διαθέσιμων ωρών για υπερωριακή, νυχτερινή εργασία, καθώς και για απασχόληση τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

Συγκεκριμένα, για κάθε εποχικό πυροσβέστη προστίθενται:

156 ώρες υπερωριακής εργασίας

60 ώρες εργασίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες

204 ώρες νυχτερινής εργασίας

Η συνολική πρόσθετη δαπάνη ανέρχεται σε 3.043.900 ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου. Από αυτά, 1.491.900 ευρώ αφορούν τη νυχτερινή εργασία και την απασχόληση κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, ενώ 1.552.000 ευρώ προορίζονται για την υπερωριακή απασχόληση.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών και ενώ η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Με μαύρα περιβραχιόνια στην Τρίπολη οι εποχικοί πυροσβέστες

Η ανακοίνωση του υπουργείου συνέπεσε χρονικά με την έναρξη νέου κύκλου κινητοποιήσεων των εποχικών πυροσβεστών.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, εποχικοί πυροσβέστες από την Πελοπόννησο συγκεντρώθηκαν στην Τρίπολη φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, στη μνήμη συναδέλφων τους που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες πυρκαγιές. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης τήρησαν ενός λεπτού σιγή και φώναξαν «Αθάνατοι».

Μεταξύ των συνθημάτων τους ήταν το «οι καταστροφές δεν είναι εποχικές», με τους πυροσβέστες να ζητούν σταθερότερες συνθήκες απασχόλησης και μεγαλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στα βασικά αιτήματά τους περιλαμβάνονται η 12μηνη εργασία, η ίση μεταχείριση, ασφαλείς και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, καθώς και η κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις σχετικές προκηρύξεις.

Οι εποχικοί πυροσβέστες υποστηρίζουν ότι η εμπειρία και η εκπαίδευσή τους μπορούν να αξιοποιούνται όχι μόνο κατά τους μήνες αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, αλλά και σε δράσεις πρόληψης, δασοπροστασίας και πολιτικής προστασίας κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους.

Η κινητοποίηση της Τρίπολης αποτελεί την αρχή σειράς δράσεων. Οι εποχικοί πυροσβέστες έχουν προαναγγείλει πανελλαδική συγκέντρωση στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ οι κινητοποιήσεις τους αναμένεται να συνεχιστούν και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.