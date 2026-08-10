Νέες παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου καταγράφηκαν σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο.

Συνολικά τρία τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταγραφούν σχηματισμοί ή πτήσεις οπλισμένων αεροσκαφών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα αεροσκάφος ATR-72 και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV.

Τέσσερις παραβάσεις και 12 παραβιάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφηκαν συνολικά τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Από αυτές, δύο έγιναν από το ATR-72 και δύο από τα UAV.

Παράλληλα, σημειώθηκαν 12 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, όλες από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τα περιστατικά καταγράφηκαν στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

Η σημερινή δραστηριότητα έρχεται να προστεθεί στα περιστατικά των τελευταίων ημερών στο Αιγαίο, όπου έχουν καταγραφεί επαναλαμβανόμενες κινήσεις τουρκικών αεροσκαφών εντός του FIR Αθηνών.