Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του 4χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πάρο, την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Τα ερωτήματα παραμένουν για το πώς το παιδί απομακρύνθηκε και πώς βρέθηκε στην πισίνα, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Αντικρουόμενες αναφορές

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να είναι δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης, υποστηρίζει ότι βρισκόταν στον χώρο της πισίνας όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του παιδιού δηλώνει ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του, τονίζοντας ότι απομακρύνθηκε από το παιδί «μόνο για ένα δευτερόλεπτο».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του beach bar υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη οικογένεια είχε δημιουργήσει ξανά παρόμοιο ζήτημα στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Κρίσιμο στοιχείο το υλικό από τις κάμερες

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το αν υπήρχε παρουσία εργαζομένων γύρω από την πισίνα, πόση ώρα παρέμεινε το παιδί μέσα στο νερό και πού βρίσκονταν οι γονείς του τη στιγμή του περιστατικού.

Το υλικό αναμένεται να βοηθήσει στη διαμόρφωση της πλήρους εικόνας για τα λεπτά που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Ερευνάται η ναυαγοσωστική κάλυψη

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται το αν υπήρχε η προβλεπόμενη ναυαγοσωστική κάλυψη στο beach bar.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν επίσης αν η επιχείρηση διέθετε όλα τα απαιτούμενα για τη νόμιμη λειτουργία της.

Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το 4χρονο παιδί βρέθηκε στην πισίνα.