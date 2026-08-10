Στη σύλληψη δύο γυναικών, ηλικίας 42 και 45 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο της Ρόδου, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν συνολικά 3.928 πακέτα τσιγάρων χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φόρου.

Οι δύο γυναίκες έφτασαν στη Ρόδο με πτήση εξωτερικού το μεσημέρι της Κυριακής 9 Αυγούστου. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ρόδου εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων, η οποία και κατασχέθηκε.

Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ τα κατασχεθέντα τσιγάρα παραδόθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω διαδικασίες, σύμφωνα με ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.