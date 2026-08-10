Δεν εμφανίστηκαν σήμερα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για διευκρινίσεις και εξηγήσεις ο πιλότος και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου για την προσγείωση του ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακήνικου στη Μήλο αργά το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου ζήτησαν -μέσω του δικηγόρου τους- ολιγοήμερη παράταση για να προετοιμαστούν.

Οι εξηγήσεις αναμένεται να δοθούν πιθανότατα έως την Τετάρτη ή την Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, το ελικόπτερο θα προσγειωνόταν στην περιοχή Αλυκές Μήλου.

Η πρωτοφανής προσγείωση του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακήνικο της Μήλου προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Οι επιβαίνοντες έκαναν το μπάνιο τους και στη συνέχεια έφυγαν ανενόχλητοι, με τον ίδιο τρόπο. Ο εισαγγελέας Σύρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews ο αυτόπτης μάρτυρας, Μιχάλης Κυρίτσης, «είναι το μοναδικό πράγμα που δεν έχω δει να γίνεται στο Σαρακήνικο μέχρι τώρα και το περιστατικό έγινε στο κεντρικό σημείο του Σαρακήνικου, εκεί δηλαδή που πάνε οι τουρίστες την ώρα που ήταν πάνω από 1.000 άτομα εκεί γύρω».

«Το Σαρακήνικο είναι η ακρόπολη της Γεωλογίας, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο και πρέπει να προστατευτεί. Δεν θα πρέπει να αφήνεται έτσι και αυτή τη στιγμή στο Σαρακήνικο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιου είδους προστασία. Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει προστασία», συμπλήρωσε.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου διέταξε τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπείγουσας δικογραφίας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο. Ο εισαγγελέας διέταξε τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση και να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία ενδεχομένως θα οδηγήσουν στην άσκηση διώξεων.