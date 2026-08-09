Αυτεπάγγελτη προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Σύρου για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου, το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, την ώρα που στην περιοχή βρίσκονταν λουόμενοι και επισκέπτες. Στο ελικόπτερο επέβαιναν τουρίστες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για να κάνουν το μπάνιο τους.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και πολλά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η προσγείωση. Οι τουρίστες, πάντως, παρέμειναν στο σημείο και έκαναν ανενόχλητοι το μπάνιο τους, πριν επιστρέψουν στο ελικόπτερο και αναχωρήσουν από το Σαρακήνικο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιοποίησε επιχειρηματίας. Η εικόνα της προσγείωσης και της αποβίβασης των τουριστών προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή όσο και από κατοίκους της Μήλου.

«Ένας κύριος ήρθε με την παρέα του για να κάνει μπάνιο», ανέφερε ο επιχειρηματίας, επισημαίνοντας ότι οι κάτοικοι ενημέρωσαν τις τοπικές Αρχές. Ο ίδιος έθεσε εκ νέου το ζήτημα της προστασίας του Σαρακήνικου, λέγοντας ότι οι κάτοικοι θεωρούσαν την περιοχή προστατευόμενη, κάτι που είχε απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση και κατά την υπόθεση ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας.

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας η προσγείωση

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο εισαγγελέας Σύρου παρενέβη αυτεπάγγελτα και διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Στόχος είναι να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία από την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και εάν προκύπτουν ευθύνες για τους εμπλεκόμενους. Από τα ευρήματα της έρευνας θα κριθεί και εάν συντρέχει λόγος για την άσκηση τυχόν διώξεων.

Παράλληλα, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία εξετάζει την υπόθεση από τη δική της πλευρά.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Η προσγείωση ενός ελικοπτέρου εκτός αεροδρομίου ή αδειοδοτημένου ελικοδρομίου δεν θεωρείται αυτομάτως παράνομη. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ο χειριστής μπορεί να προσγειώσει το αεροσκάφος σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς περιορισμούς.

Το άρθρο 12 του Προεδρικού Διατάγματος 19/2009 προβλέπει ότι η χρήση πεδίου προσγείωσης επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και σύμφωνα με τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Παράλληλα, απαγορεύεται η λειτουργία πεδίου προσγείωσης σε περιοχή που υπόκειται σε περιβαλλοντική ή άλλη μορφή προστασίας.

Ο χειριστής φέρει την πλήρη ευθύνη για την καταλληλότητα του χώρου και οφείλει να αξιολογήσει τις διαστάσεις και την αντοχή του εδάφους, τα πιθανά εμπόδια, τον κίνδυνο εκτίναξης σκόνης, άμμου ή άλλων χαλαρών υλικών και τους επιχειρησιακούς περιορισμούς του ελικοπτέρου.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την ασφάλεια όσων βρίσκονται στο έδαφος. Κατά την προσέγγιση, την προσγείωση, την απογείωση και την αναχώρηση, το ελικόπτερο πρέπει να διατηρεί απόσταση ασφαλείας από ανθρώπους, ζώα, κτίρια και οχήματα. Η ευθύνη για την τήρηση των κανόνων βαρύνει από κοινού τον χειριστή και τον φορέα εκμετάλλευσης του αεροσκάφους. Η ίδια η ΑΠΑ έχει υπενθυμίσει ότι οι πτήσεις σε πεδία προσγείωσης διέπονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από τις οδηγίες του AIP Greece.

Στην περίπτωση του Σαρακήνικου, το γεγονός ότι η περιοχή δεν βρίσκεται εντός του δικτύου Natura 2000 δεν αρκεί από μόνο του για να κριθεί νόμιμη η προσγείωση. Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ασφαλείας, κυρίως λόγω της παρουσίας επισκεπτών στην παραλία.