Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισε επιχειρηματίας στη Μήλο, όταν είδε ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο Σαρακήνικο, μία από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες παραλίες του νησιού.

Ο ίδιος κατέγραψε με το κινητό του τη στιγμή της προσγείωσης και μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, περιγράφοντας όσα αντίκρισε.

Όπως ανέφερε, το ελικόπτερο προσγειώθηκε στην περιοχή και, στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης του κατέβηκε από το αεροσκάφος μαζί με την παρέα του.

Προσγειώθηκε και πήγε για μπάνιο

Το ακόμη πιο ασυνήθιστο στοιχείο του περιστατικού, σύμφωνα με την περιγραφή του επιχειρηματία, ήταν αυτό που ακολούθησε.

Ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου φέρεται να το άφησε στην περιοχή και στη συνέχεια να κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα, προκειμένου να κάνει μπάνιο μαζί με την παρέα του και να απολαύσει τα νερά του Σαρακήνικου.

Η εικόνα του ελικοπτέρου στην παραλία, όπως ήταν αναμενόμενο, τράβηξε την προσοχή όσων βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ ο επιχειρηματίας έσπευσε να καταγράψει το περιστατικό με το κινητό του.

Το βίντεο αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις, καθώς το Σαρακήνικο αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους προορισμούς της Μήλου και μια παραλία που κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση ή για το αν υπήρχε σχετική άδεια.

Τι προβλέπει ο νόμος

Τα ελικόπτερα στην Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιούν προσωρινά «πεδία προσγείωσης» εκτός αδειοδοτημένων ελικοδρομίων.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να προσγειώνονται οπουδήποτε. Το άρθρο 12 του Π.Δ. 19/2009 και οι νεότερες οδηγίες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας θέτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Η πτήση και η προσγείωση πρέπει να πραγματοποιούνται ημέρα.

Απαγορεύονται οι επιχειρήσεις σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές, αρχαιολογικές ζώνες και περιοχές πολιτιστικής ή αισθητικής αξίας.

Το σημείο πρέπει να είναι επίπεδο, σταθερό και απαλλαγμένο από εμπόδια και υλικά που μπορεί να εκτιναχθούν από το καθοδικό ρεύμα του έλικα.

Πρέπει να τηρούνται ασφαλείς αποστάσεις από λουόμενους, πεζούς, ζώα, οχήματα, δρόμους και υποδομές.

Ο χειριστής και η εταιρεία εκμετάλλευσης φέρουν την ευθύνη για την επιλογή και την ασφάλεια του σημείου.

Απαιτείται τήρηση του σχεδίου πτήσης, των οδηγιών εναέριας κυκλοφορίας, των NOTAM και, εάν πρόκειται για ιδιωτικό χώρο, η συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση του Σαρακίνικου, πρόκειται αναμφισβήτητα για τοπίο ιδιαίτερης αισθητικής και γεωλογικής αξίας, κατηγορία την οποία η ΑΠΑ περιλαμβάνει ρητά στις απαγορεύσεις. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη συζήτηση για το εάν το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται εντός Natura ή άλλης θεσμοθετημένης ζώνης προστασίας.

Επιπλέον, σε μια πολυσύχναστη παραλία είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες αποστάσεις από τους λουόμενους και ότι δεν υπήρχε κίνδυνος από το καθοδικό ρεύμα του ελικοπτέρου.