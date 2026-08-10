Σε εξηγήσεις καλεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο της Μήλου, σε ένα πρωτοφανές περιστατικό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και βρίσκεται πλέον στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων Αρχών.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, με τους τουρίστες που επέβαιναν στο ελικόπτερο να αποβιβάζονται και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να κατευθύνονται προς τη θάλασσα προκειμένου να κάνουν το μπάνιο τους. Στη συνέχεια, αναχώρησαν από το σημείο και πάλι με το ελικόπτερο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή όπου βρίσκονταν λουόμενοι και επισκέπτες, γεγονός που προκάλεσε εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η προσγείωση.

Προανάκριση από τον Εισαγγελέα Σύρου

Παράλληλα, ο Εισαγγελέας Σύρου έχει δώσει εντολή για τη διενέργεια προανάκρισης, προκειμένου να εξεταστεί εάν από το περιστατικό προκύπτουν παραβάσεις του αεροπορικού δικαίου ή άλλες ποινικώς κολάσιμες πράξεις.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθεί και το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου, ενώ θα διερευνηθεί και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου.

Στο επίκεντρο η προσγείωση στο Σαρακήνικο

Οι Αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο, καθώς πρόκειται για σημείο όπου κατά τη διάρκεια του περιστατικού υπήρχαν λουόμενοι και επισκέπτες.

Την ίδια ώρα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ξεκινήσει τη δική της διαδικασία ελέγχου, καλώντας τόσο τον χειριστή όσο και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου να δώσουν εξηγήσεις για την προσγείωση και όσα ακολούθησαν.