Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία που σημειώθηκε στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από πνιγμό σε πισίνα beach bar. Το παιδί φέρεται να ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στην πισίνα, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύο νεαρές γυναίκες.

Ο μπάρμαν του καταστήματος φέρεται να έπεσε στην πισίνα και να ανέσυρε το παιδί. Παρά τις προσπάθειες, το παιδί δεν κατάφερε να επανέλθει. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα.

Για την υπόθεση προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος φέρεται να ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης στον χώρο, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, καθώς και το αν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στον χώρο της πισίνας.

«Ευθύνη έχουν και οι φροντιστές του παιδιού – Σημαντικό να υπάρχει ναυαγοσώστης»

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης μίλησε στο Mega για το ζήτημα. «Δεν ξέρω αν θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά με τον καλύτερο τρόπο στα 68 χρόνια, γύρω στα 70. Όμως δεν πρέπει να απαλλάξουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι φροντιστές και οφείλουν να έχουν στα μάτια τους συνέχεια ένα παιδί τεσσάρων χρονών. Πρέπει να ξεφεύγει, να φεύγει από την προσοχή σου όταν είσαι ο φροντιστής, όταν είσαι ο γονέας, όταν είσαι ο υπεύθυνος; Θα πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του. Όμως η ευθύνη των γονέων για ένα παιδί που είναι τεσσάρων χρονών και φεύγει από την προσοχή τους είναι συγκεκριμένη. Κανένα περιβάλλον δεν είναι προστατευμένο για ένα παιδί τεσσάρων χρονών. Είναι ένα παιδί τεσσάρων χρονών. Χωρίς να απαλλάσσω από την ευθύνη τον ιδιοκτήτη που όφειλε να έχει έναν ναυαγοσώστη εκεί στην πισίνα. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο, όταν είσαι ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, μπορεί να είσαι και ναυαγοσώστης και να είσαι συνέχεια εκεί και να ασκείς τα καθήκοντά σου ως ναυαγοσώστης», είπε αρχικά.

«Η άποψή μου είναι ότι πιο σημαντικό είναι ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα παιδί τεσσάρων χρόνων, τριών, δύο, πέντε θα πρέπει να το έχουν συνέχεια στα μάτια τους, γιατί δεν μπορεί να πέσει μόνο σε μια πισίνα. Μπορεί να πάθει οποιοδήποτε ατύχημα όταν δεν το προσέχουμε, όταν δεν το βλέπουμε. Μπορεί να πάει οπουδήποτε. Είναι ένα παιδί τεσσάρων ετών. Λοιπόν. Και φυσικά είναι και πάρα πολύ σημαντικό και υποχρεωτικό όλοι αυτοί που έχουν πισίνα, που έχουν beach bar ή που έχουν ξενοδοχεία ή οτιδήποτε άλλο πανσιόν κ.λπ. να έχουν ναυαγοσώστη. Αυτό προβλέπει ο νόμος», συνέχισε.

«Οι πισίνες θα πρέπει να έχουν ναυαγοσώστη ανεξαρτήτως βάθους – Δεν είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο για τα beach bars»

Ο Νίκος Γιοβανίδης, διευθυντής Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος μίλησε επίσης στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Αυτό που πρέπει να πούμε και να μάθει ο κόσμος είναι ότι όλες οι πισίνες ανεξαρτήτως βάθους πρέπει να έχουν ναυαγοσώστη. Υπάρχει ο μύθος ότι κάτω από ενάμιση μέτρο δεν χρειάζεται ναυαγοσώστης. Νομίζω ότι πλέον μαθαίνουμε όλοι, και με το χθεσινό που έγινε αυτό με το τετράχρονο, ότι οι πισίνες θα πρέπει να έχουν ναυαγοσώστη ανεξαρτήτως βάθους. Ο νόμος ορίζει ότι ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι από δεκαοχτώ έως και εξήντα πέντε ετών. Για να δώσω απάντηση για την ηλικία που αναφέρατε προηγουμένως. Εξήντα είναι για τον ναυαγοσώστη ακτής. Ο ναυαγοσώστης πισίνας είναι μέχρι εξήντα πέντε χρόνων. Εννοείται ότι μετά τα πενήντα πέντε πρέπει να περνάει έξι γιατρούς κάθε χρόνο. Και να ελέγχεται από τις σχολές ναυαγοσωστικής εάν έχει την ικανότητα να κολυμπάει. Και μάλιστα το πτυχίο που τους δίνουμε έχει ισχύ για πάντα, ενώ η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι αυτή η οποία καθορίζει κάθε χρόνο μετά τα πενήντα πέντε την ικανότητα του έχοντα τη βεβαίωση να συμμετέχει σε μια διαδικασία το να φυλάει μια πισίνα. Ο νόμος εδώ πέρα έχει ένα κενό. Έχει μια αστάθεια. Ο νόμος λέει ότι μπορεί αυτός ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα να περιφέρεται εντός του τουριστικού καταλύματος. Αν μιλάμε για ενοικιαζόμενα δωμάτια, για μικρό ξενοδοχείο και δεν τον υποχρεώνει να είναι ακίνητος. Ο μόνος λόγος που τον υποχρεώνει η ελληνική νομοθεσία να είναι παρών και ακίνητος στην πισίνα, αναφέρει ότι από ενάμιση μέτρο βάθος η πισίνα και πάνω και από πενήντα δωμάτια, όχι κλίνες, δωμάτια, έχει γίνει αλλαγή του νόμου και πάνω, τότε ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι ακίνητος στην πισίνα με ομπρέλα. Μπορεί να υπόκειται στην κατηγορία του επόπτη ασφαλείας που στην ουσία περιφέρεται μέσα στον χώρο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τα beach bars», είπε αρχικά.

«Υπάρχει κενό στη νομοθεσία – Σιωπηλός ο παιδικός πνιγμός»

«Τα beach bar ανήκουν σε έναν παλαιότερο νόμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει κενό στη νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχει μια ασάφεια η οποία δεν έχει κριθεί μέχρι σήμερα. Δεν είναι μόνο οι πισίνες που είναι σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και πισίνες στα ξενοδοχεία. Τα beach bar πάει στην παλιά νομοθεσία και υπάρχει αυτό που δημιουργείται ένα κενό. Γιατί τελικά ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι παρών. Γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει το κακό. Και να σας πω και ένα σημαντικό. Ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός. Σας το λέω μέσα από την εμπειρία και τη δουλειά μου. Ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι 100% σε κάθε επιχείρηση. Πρέπει οι γονείς εκατό τοις εκατό να κοιτάν τα παιδιά τους. Δεν υπάρχει ούτε δευτερόλεπτο να σταματήσουμε να μην κοιτάμε παιδιά κάτω από δέκα ετών. Πρέπει συνέχεια να τα κοιτάμε. Μεταξύ μας σε όλες τις ηλικίες. Όντως είμαστε σε ένα τεχνητό περιβάλλον. Όντως πιστεύει ο γονιός ότι υπάρχει ναυαγοσώστης. Αλλά όμως δεν επιτρέπεται να χάσουμε το παιδί μας ούτε δευτερόλεπτο από το κομμάτι της επιτήρησης και της παρατήρησης όλη την ώρα. Δυστυχώς τα συλλυπητήρια στους γονείς. Αυτό που έχει συμβεί στην οικογένεια είναι τραγικό. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και οι υπόλοιποι που ακούμε, γονείς είμαστε, ότι το κακό μπορεί να γίνει εκεί που δεν το περιμένεις σε όλες τις ηλικίες. Ο πνιγμός είναι σιωπηλή διαδικασία. Ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός, που σημαίνει δεν μπορούμε να είμαστε σε χαλάρωση», συνέχισε ο κ. Γιοβανίδης.

Δικηγόρος ιδιοκτήτη beach bar: «Θα προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα – Επί 27 χρόνια δεν έχει συμβεί τίποτα»

«Αρχικά είναι ένα μαγαζί που λειτουργεί από τον ίδιο 27 συνεχόμενα χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Από ό,τι άκουσα από την εκπομπή σας πριν, θα ήθελα να σας πω ότι και στο συγκεκριμένο bar υπάρχει η πισίνα, έχει δηλωθεί και ο ίδιος ως ναυαγοσώστης. Ακριβώς δίπλα στην παραλία δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Ήταν στον χώρο της πισίνας και είναι πάντα. Όσοι γνωρίζουν το μπαρ, όσοι γνωρίζουν το συγκεκριμένο μαγαζί, γνωρίζουν επί χρόνια τη θέση του πού ακριβώς είναι. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν έχω πάρει ακόμη όλη τη δικογραφία. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι επί 27 χρόνια δεν έχει συμβεί τίποτα. Αν μπείτε και δείτε και σχόλια για τον ίδιο και που έγιναν 30 μέρες πριν από το συμβάν, αναφέρουν ότι για τον χώρο της πισίνας ο ίδιος ειδικά είναι πολύ αυστηρός. Υπάρχουν δύο τεράστιες ταμπέλες που λένε ότι απαγορεύεται η χρήση της πισίνας σε άτομα κάτω των δεκατριών ετών. Θα προσκομιστούν όλα τα έγγραφα και θα κριθεί το ζήτημα με την ηλικία. Θα προσκομιστούν όλα τα έγγραφα, θα δούμε, αν χρειάζεται ναυαγοσώστης, επόπτης, όλα αυτά. Επειδή ακόμα αυτά που ακούω δεν είναι ξεκάθαρα, καλό θα είναι να είμαστε πιο κοντά στη λογική και να τα δούμε όλα με ψυχραιμία. Επίσης, είναι γνωστό στο μαγαζί πώς είναι οι πινακίδες. Στα είκοσι επτά χρόνια κάτι σημαίνει αυτό, ότι ουδέποτε είχε συμβεί κάτι», τόνισε ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του beach bar, Χάρης Αμπράζης.

Γρηγόρης Λέων: «Ο μηχανισμός του πνιγμού απαιτεί κάποια λεπτά – Σημαντικά τα πρώτα 2-3 λεπτά»

«Ακούω με προσοχή όλα αυτά που έχουν ειπωθεί, τα οποία είναι σωστά. Απλά εγώ θέλω να συμπληρώσω το εξής: Πρέπει να ξέρουμε ότι η διαδικασία και ο μηχανισμός βασικά του θανάτου του πνιγμού είναι ένας μηχανισμός ο οποίος απαιτεί κάποια λεπτά και η παρουσία άλλων ατόμων και μάλιστα εξειδικευμένων σε έναν χώρο, δεν έχει απλά να προλάβει, αν θέλετε, το κακό. Δηλαδή στην περίπτωση ενός μικρού παιδιού το να πέσει στην πισίνα, είναι να αντιληφθεί γρήγορα το γεγονός και ουσιαστικά να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Γιατί, αρκετές φορές ουσιαστικά παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες τα πρώτα λεπτά, και εννοώ τα πρώτα 2-3 λεπτά από τη στιγμή που έχει συμβεί το κακό, ουσιαστικά είναι δυνατό αυτό το άτομο να επανέλθει. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ένα εξειδικευμένο άτομο σε έναν χώρο έχει διττό ρόλο. Πρώτον, προφανώς την αποτροπή, και πολύ καλά άκουσα όλα αυτά που άκουσα, αλλά δεύτερον την παροχή εξειδικευμένων πρώτων βοηθειών, που όλα τα άτομα τα εκπαιδευμένα οφείλουν να έχουν. Αποτελούν, από ό,τι γνωρίζω, μέρος του εκπαιδευτικού τους προγράμματος. Άρα ουσιαστικά θα πρέπει έγκαιρα να εντοπίζεται το άτομο για να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες για να μη στερείται η ελπίδα για να ζήσει αυτό το άτομο που έχει πέσει μέσα στην πισίνα», υπογράμμισε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

«Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι ότι δεν απέδωσε η ΚΑΡΠΑ. Αυτό είναι ένα θέμα. Ένας δεύτερος λόγος θα μπορεί να είναι ότι το παιδί παρέμεινε εντός της πισίνας μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή για παράδειγμα πέντε λεπτά. Δυστυχώς, ο θάνατος από πνιγμό είναι ένας ασφυκτικός θάνατος, ένας θάνατος στέρησης οξυγόνου και ο εγκέφαλος είναι το πρώτο όργανο που πλήττεται. Εάν περάσουν πέντε λεπτά, κατά μέσο όρο λέμε πάντα, ουσιαστικά το άτομο έχει ήδη καταλήξει. Δηλαδή ο εγκέφαλος ουσιαστικά έχει στερηθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οξυγόνο, άρα δεν μπορεί να επανέλθει», συμπλήρωσε.