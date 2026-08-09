Συγκλονιστικές είναι οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην πισίνα του beach bar στην Πάρο, όπου το Σάββατο έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι. Ανάμεσα στους ανθρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν το παιδί ήταν ο μπάρμαν της επιχείρησης, ο οποίος χωρίς δεύτερη σκέψη βούτηξε στο νερό για να το ανασύρει.

Το μικρό αγόρι εντοπίστηκε μέσα στην πισίνα από δύο νεαρές γυναίκες, οι οποίες αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Ο μπάρμαν που βρισκόταν στον χώρο έτρεξε προς την πισίνα και βούτηξε για να βγάλει το παιδί από το νερό.

Το ανέσυρε και αμέσως ξεκίνησε μια αγωνιώδης προσπάθεια να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Παρά την κινητοποίηση όσων βρίσκονταν εκεί, το παιδί δεν ανταποκρινόταν.

Η μάχη μέχρι να φτάσουν οι διασώστες

Στο σημείο βρισκόταν και γιατρός, ο οποίος έσπευσε να συνδράμει στην προσπάθεια επαναφοράς του 4χρονου. Οι παρευρισκόμενοι συνέχισαν τις προσπάθειες μέχρι την άφιξη των διασωστών, οι οποίοι παρέλαβαν το παιδί και το μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Για αρκετή ώρα οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην ανάνηψη του αγοριού, όμως, παρά τις επίμονες προσπάθειες όλων, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Λίγο αργότερα οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας σοκ στους ανθρώπους που έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας.

Τα κρίσιμα ερωτήματα για την πισίνα

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι πώς το 4χρονο παιδί βρέθηκε στην πισίνα χωρίς να γίνει αντιληπτό, ενώ εξετάζεται παράλληλα εάν στον χώρο υπήρχαν και λειτουργούσαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονταν στο beach bar, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν και τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας που μπορεί να καταγράψει τις κινήσεις του παιδιού και να φωτίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τα κρίσιμα λεπτά πριν από τον εντοπισμό του παιδιού στην πισίνα.

Στο μικροσκόπιο τα μέτρα ασφαλείας

Για την τραγική υπόθεση έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος φέρεται να είχε δηλωθεί ο ίδιος ως ναυαγοσώστης στον χώρο.

Οι αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα, ενώ παράλληλα διερευνάται αν στον χώρο εφαρμόζονταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί ερευνούν για την ύπαρξη οπτικού υλικού, ίσως βίντεο από κάμερες που σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες θαμώνων.