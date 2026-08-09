Τεράστιες ευθύνες φαίνεται να ανακύπτουν για τον 69χρονη ιδιοκτήτη του beach bar στην περιοχή Πούντα της Πάρου, όπου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο παιδάκι πέφτοντας στην πισίνα του καταστήματος.

Αυτό καθώς από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι στον χώρο δεν ήταν – ως όφειλε εκ του νόμου – πιστοποιημένος ναυαγοσώστης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 69χρονος είχε δηλωθεί στα χαρτιά ο ίδιος ως ναυαγοσώστης.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα της αστυνομίας, θα ελεγχθεί και το εάν υπήρχε άδεια λειτουργίας πισίνας στο συγκεκριμένο beach bar, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να παραμένει υπό κράτηση και να οδηγείται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Σε ότι αφορά το τραγικό περιστατικό, σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 15:00 το μεσημέρι, όταν το 4χρονο παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του που ήταν στην πλαζ και έπεσε μέσα στην πισίνα, χάνοντας μετά από λίγο τις αισθήσεις του.

Δύο ανήλικα κορίτσια, που εκείνη τη στιγμή ήταν στο beach bar αντιλήφθηκαν ότι το παιδί δεν είναι καλά, ειδοποίησαν τον μπάρμαν ο οποίος έκανε βουτιά στην πισίνα και ανέσυρε το τετράχρονο αγοράκι χωρίς τις αισθήσεις του. Από εκεί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Εκτός από τον 69χρονο, συνελήφθησαν και οι γονείς του παιδιού αλλά με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.