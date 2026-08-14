Συνελήφθησαν δύο άνδρες τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 14 Αυγούστου από αστυνομικούς του Τμήματος Κασσάνδρας, για τα αδικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης, που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου στη Σίβηρη της Χαλκιδικής όπου είχε εκδηλωθεί φωτιά.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας ακόμα συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.