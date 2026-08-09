Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε, με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο, όπου το μεσημέρι του Σαββάτου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι, το οποίο είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης της πισίνας, είχε συλληφθεί μετά το τραγικό περιστατικό και σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Σύρου, προκειμένου να απολογηθεί. Σε βάρος του, όπως και σε βάρος των γονέων του παιδιού, έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Οι γονείς του 4χρονου είχαν επίσης συλληφθεί μετά την τραγωδία, ωστόσο το βράδυ του Σαββάτου αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει πλέον οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί απομακρύνθηκε από τους γονείς του, έφτασε στον χώρο της πισίνας και τελικά βρέθηκε μέσα στο νερό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον ρόλο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, καθώς ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης στην πισίνα. Οι Αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων εάν βρισκόταν στον συγκεκριμένο χώρο την ώρα του περιστατικού, αλλά και εάν εκτελούσε τα καθήκοντά του κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Το χρονικό

Η τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 3:15 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε πισίνα παραθαλάσσιου beach bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο.

Το 4χρονο αγόρι εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα δύο γυναίκες που βρίσκονταν στην επιχείρηση ως πελάτισσες. Αμέσως προκλήθηκε κινητοποίηση και ένας εργαζόμενος του beach bar, ο οποίος εργάζεται ως μπάρμαν, ανέσυρε το παιδί από το νερό.

Στο σημείο ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, ενώ στη συνέχεια το παιδί παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας.

Οι διασώστες συνέχισαν την προσπάθεια επαναφοράς του κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ενώ αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν και από τους γιατρούς στο Κέντρο Υγείας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν, το 4χρονο παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι γονείς του βρίσκονταν στον χώρο της επιχείρησης, σε σημείο κοντά στην παραλία, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν βρίσκονταν δίπλα στην πισίνα τη στιγμή που σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα και να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.