Το Ισραήλ παρέλαβε από τη Γερμανία το INS Drakon, το νεότερο και ακριβότερο υποβρύχιο στην ιστορία του.

Το σκάφος, το κόστος του οποίου εκτιμάται σε περίπου 634 εκατομμύρια δολάρια, κατασκευάστηκε σε εξειδικευμένα ναυπηγεία στο Κίελο της Γερμανίας και παραδόθηκε στο Ισραηλινό Ναυτικό στα τέλη Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με το Fox News, το υποβρύχιο διαθέτει προηγμένα συστήματα που του επιτρέπουν να παραμένει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με εξαιρετικά περιορισμένο ακουστικό ίχνος.

Μήκος άνω των 70 μέτρων

Το INS Drakon έχει μήκος άνω των 70 μέτρων, γεγονός που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, του επιτρέπει να μεταφέρει πυραύλους μεγαλύτερης εμβέλειας σε σχέση με προηγούμενα υποβρύχια.

Το νέο ισραηλινό υποβρύχιο διαθέτει αισθητά μεγαλύτερο πύργο, ο οποίος, σύμφωνα με ναυτικούς αναλυτές, ενδέχεται να φιλοξενεί σύστημα κατακόρυφης εκτόξευσης.

Το σύστημα αυτό, γνωστό ως VLS, επιτρέπει την εκτόξευση μεγαλύτερων και πιο προηγμένων πυραύλων.

Πύραυλοι μεγάλης εμβέλειας

Αν και το Τελ Αβίβ διατηρεί αυστηρή μυστικότητα για τις πραγματικές δυνατότητες του υποβρυχίου, εκτιμάται ότι μπορεί να φέρει είτε υποβρύχια εκτοξευόμενους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού ή μεσαίου βεληνεκούς είτε εξελιγμένους πυραύλους cruise μεγάλης εμβέλειας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αυτή η δυνατότητα θα επέτρεπε στο Ισραήλ να πλήξει στόχους στο Ιράν απευθείας από τα ύδατα της Μεσογείου.

Με τον τρόπο αυτό, το υποβρύχιο δεν θα χρειαζόταν να ακολουθήσει επικίνδυνες ή μεγάλες διαδρομές, όπως το πέρασμα από τη Διώρυγα του Σουέζ ή ο περίπλους της αφρικανικής ηπείρου.

Δυνατότητα «δεύτερου πλήγματος»

Βασικός στόχος του INS Drakon είναι, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα ασφαλείας, η ενίσχυση της δυνατότητας του Ισραήλ να διατηρεί εφεδρικό σχέδιο αντίδρασης σε περίπτωση μεγάλης αιφνιδιαστικής επίθεσης.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, εάν πληγούν χερσαίες στρατιωτικές βάσεις ή λιμενικές υποδομές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ένα υποβρύχιο που βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και παραμένει κρυμμένο θα μπορούσε να απαντήσει.

Το INS Drakon έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει δυνατότητα «δεύτερου πλήγματος», δηλαδή τη δυνατότητα ανταπόδοσης μετά από επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το υποβρύχιο θα μπορούσε να εκτοξεύσει πυραύλους με συμβατικές ή πυρηνικές κεφαλές.

Γιατί ονομάστηκε «Drakon»

Το όνομα Drakon, δηλαδή «Δράκος», επιλέχθηκε για να συμβολίσει την ισχύ του νέου υποβρυχίου.

Παράλληλα, συνδέεται και με τη μνήμη των μαχητών του υποβρυχίου Dakar, που είχε βυθιστεί στο παρελθόν, καθώς στο όνομα του νέου σκάφους ενσωματώνονται τα γράμματα D, K και R.

Σημαντική ενίσχυση για το ισραηλινό Ναυτικό

Το πρόγραμμα των υποβρυχίων θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αμυντικά προγράμματα του Ισραήλ τις τελευταίες δεκαετίες.

Τα υποβρύχια κατασκευάζονται στη Γερμανία για τις IDF, με αποστολή τη συλλογή μυστικών πληροφοριών και την παροχή στρατηγικού δικτύου ασφαλείας απέναντι σε απομακρυσμένα εχθρικά κράτη.

Η άφιξη του INS Drakon ολοκληρώνει μια σημαντική φάση ενίσχυσης του Ισραηλινού Ναυτικού και, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, προετοιμάζει τις IDF για τις προκλήσεις ασφαλείας των επόμενων ετών.