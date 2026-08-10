Μια νέα καλοκαιρινή ανάρτηση έκανε η Δανάη Μπάρκα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός δημοσίευσε ένα άλμπουμ με επτά φωτογραφίες από την εξόρμησή της δίπλα στη θάλασσα που πιθανότατα είναι από κάποιο χωριό της Μεσσηνιακής Μάνης.

Στα στιγμιότυπα ποζάρει με το μαγιό της πάνω στα βράχια, έχοντας πίσω της τα καταπράσινα νερά και το φυσικό τοπίο. Σε μία από τις φωτογραφίες δείχνει και τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, ο οποίος περπατά σε ένα παραθαλάσσιο μονοπάτι.

Η Δανάη Μπάρκα συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα μήνυμα για τα στοιχεία που θεωρεί σημαντικά στις ανθρώπινες σχέσεις.

«Καλή εβδομάδα, κουκλάκια μου. Να μένεις εκεί που υπάρχει αγάπη, αλήθεια και αμοιβαιότητα. Ίσως από τα πιο σημαντικά στοιχεία στις σχέσεις που το ξεχνάμε.

Να γελάμε, να αγαπάμε, να ανακαλύπτουμε και να βάζουμε όρια. Δεν είναι κακό, είναι απαραίτητο για το μέσα μας», έγραψε.