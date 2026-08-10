Μια σπάνια εμφάνιση της κόρης του αείμνηστου μεγιστάνα Σταύρου Νιάρχου, Μαρίας Νιάρχου – Γκουαζέ αποτύπωσε με τον φωτογραφικό της φακό και στην συνέχεια μοιράστηκε με τους ακόλουθους της στο προσωπικό της ημερολόγιο σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης η φημισμένη Βελγοαμερικανίδα σχεδιάστρια μόδας και δημιουργός του εμβληματικού wrap dress, Νταιάν φον Φίρστενμπεργκ.

Οι δυο κυρίες παρακάθισαν σε καθιστό δείπνο πάνω σε σκάφος και αποτελέσαν μέρος μιας μεγάλης παρέας που απολαμβάνει αυτές τις ημέρες τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη δεύτερη κοσμική εμφάνιση της κόρης του μεγιστάνα Σταύρου Νιάρχου, μετά από εκείνη που πραγματοποίησε στο φετινό Royal Ascot και μετά την νίκη που σημείωσε το καθαρόαιμο άλογο με το όνομα «Εγκέλαδος» που ανήκει στην εταιρεία της, την πολυβραβευμένη και αναγνωρισμένη «Flaxman Stables».

Και τότε η παρουσία της έγινε γνωστή μέσω των φωτογραφιών που «ανέβασε» στον προσωπικό του λογαριασμό ο εκπαιδευτής των αλόγων της εταιρείας Joseph O Brien, καθώς η Μαρία Νιάρχου – Γκουάζε όπως και τα αδέρφια της Φίλιππος και Σπύρος Νιάρχος επιλέγουν να μην φωτογραφίζονται απέχοντας συστηματικά από κοσμικές εμφανίσεις και εκδηλώσεις.