Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες διανοητές, ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα ανεξίτηλο πνευματικό αποτύπωμα. Με μια ιδιαίτερα συγκινητική και προσωπική δήλωση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον σπουδαίο στοχαστή, χαρακτηρίζοντας την απώλειά του ως ένα γεγονός με εθνικές διαστάσεις για τον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή της χώρας.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε με ιδιαίτερη θέρμη στη βαθιά προσωπική σχέση και τις πυκνές συζητήσεις που διατηρούσε με τον εκλιπόντα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως χάνει έναν πολύτιμο φίλο και πνευματικό συνομιλητή. Παράλληλα, εξήρε τη μοναδική ικανότητα του Στέλιου Ράμφου να εμπλουτίζει τον δημόσιο διάλογο, καθώς παρέμενε πάντοτε έναν ανυστερόβουλος υπηρέτης της σκέψης, μακριά από κομματικά στεγανά και ιδεολογικές αγκυλώσεις.



Στην αναφορά του για την ιστορική διαδρομή του στοχαστή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την πορεία του από την προδικτατορική Αριστερά και την «Πανσπουδαστική», στα χρόνια του Παρισιού κατά τη διάρκεια της χούντας, μέχρι τη δημιουργική του διαδρομή στη Μεταπολίτευση. Ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε ακράδαντα ότι οι ιδεολογίες συχνά φυλακίζουν την ελεύθερη σκέψη, προτάσσοντας πάντα την αμφιβολία και τον ορθό λόγο έναντι της βεβαιότητας των δογμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του ως οξυδερκούς κριτικού παρατηρητή της ελληνικής κοινωνίας. Ο Στέλιος Ράμφος συνδύασε τη φιλοσοφία με την ψυχανάλυση και την κοινωνική ανθρωπολογία, προσφέροντας μια προοδευτική ματιά στην Ορθοδοξία και αναλύοντας τις βαθύτερες αντιφάσεις της νεότερης Ελλάδας. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η προσφορά του υπήρξε βαθύτατα κοινωνική, καθώς πάλεψε σταθερά υπέρ της ατομικής ευθύνης και της λογικής, απέναντι στις σειρήνες του λαϊκισμού.

Το κύκνειο άσμα αυτής της δημόσιας παρέμβασης έκλεισε με θερμά συλλυπητήρια προς τη σύζυγό του Ειρήνη, τις δύο κόρες του, αλλά και τους πολυάριθμους μαθητές που γαλουχήθηκαν με τις ιδέες του, τιμώντας τη μνήμη ενός λαμπρού Έλληνα.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού: