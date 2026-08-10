Σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση του David Foster Foundation έδωσαν το παρόν η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, στηρίζοντας τον στενό τους φίλο και μουσικό παραγωγό Ντέιβιντ Φόστερ.

Το βίντεο από τα παρασκήνια και οι διάλογοι με τους μουσικούς

Μετά το τέλος της βραδιάς, η δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε ένα βίντεο από τους χώρους των παρασκηνίων.

Στο απόσπασμα, το ζευγάρι περπατά κρατώντας το χέρι του άλλου, περνώντας δίπλα από μια ομάδα μουσικών.

Τότε, η Μέγκαν Μαρκλ στράφηκε προς το μέρος τους και σχολίασε γελώντας:

«Ο σύζυγός μου λατρεύει τις γκάιντες».

Ο πρίγκιπας Χάρι ανταποκρίθηκε άμεσα στο σχόλιο της συζύγου του, συμπληρώνοντας:

«Πού είναι οι δικές μου; Οι γκάιντες και τα τύμπανα, για να είμαστε ξεκάθαροι».

Η σύνδεση με το παλάτι και το βιβλίο «Spare»

Η συγκεκριμένη μουσική παράδοση διατηρείται στη βασιλική αυλή από το 1843, όταν η βασίλισσα Βικτώρια θέσπισε τον ρόλο του βασιλικού γκαϊντίστα, μια συνήθεια που συνέχισε η Ελισάβετ Β΄ και διατηρεί μέχρι σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄.

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος ήχος φέρνει στο μυαλό του δούκα μνήμες από την απώλεια της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο Spare, ο πρίγκιπας Χάρι είχε γράψει χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο όργανο:

«Με τις γκάιντες δεν είναι η μελωδία, είναι ο τόνος. Με χιλιάδες χρόνια ιστορίας, οι γκάιντες είναι φτιαγμένες για να ενισχύουν αυτό που ήδη κουβαλάς στην καρδιά σου. Αν νιώθεις χαρούμενος, οι γκάιντες σε κάνουν να νιώθεις ακόμη πιο χαρούμενος. Αν είσαι θυμωμένος, οι γκάιντες κάνουν το αίμα σου να βράζει ακόμη περισσότερο. Και αν πενθείς, ακόμη κι αν είσαι δώδεκα ετών και δεν γνωρίζεις ότι πενθείς, ίσως ειδικά αν δεν το γνωρίζεις, οι γκάιντες μπορούν να σε οδηγήσουν στην τρέλα».