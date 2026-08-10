Σκληραίνει τη στάση της η Ευρώπη απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα, με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και τη Δανή ομόλογό της Μέτε Φρεντέρικσεν να συγκροτούν ισχυρό κοινό μέτωπο. Σε κοινή γραπτή δήλωσή τους, οι δύο ηγέτιδες τάσσονται ανοιχτά κατά της ανεξέλεγκτης μεταναστευτικής ροής, ζητώντας παράλληλα τη δημιουργία ειδικών κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι κανείς δεν μπορεί πλέον να αγνοεί τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης στις τοπικές κοινωνίες.



Όπως σημειώνουν με αιχμηρό τρόπο, η ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση προκαλεί αύξηση της εγκληματικότητας, ασκεί έντονη πίεση στις προσφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες και οδηγεί σε κατακόρυφη μείωση του δείκτη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

«Αποτελεί χρέος μας να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες με αποφασιστικότητα, ώστε να προσφέρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στους πολίτες -ιδίως στους πιο ευάλωτους- και να πετύχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία για τις κοινωνίες μας», προσθέτουν.

Μελόνι και Φρέδερεκσεν ζητούν «την δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, όπως κι άλλες καινοτόμες λύσεις εκτός Ευρώπης» και «σεβασμό των ευρωπαϊκών αρχών και νόμων» από τους παράτυπους αλλά και νόμιμους μετανάστες που ζουν στις διάφορες χώρες της Ευρώπης.

«Και οι δυο μας είμαστε περήφανες για την πολιτιστική, χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης και θέλουμε να την προστατέψουμε».



«Αυτό που περιμένουμε από όσους φθάνουν στις χώρες μας και επιλέγουν να μετατρέψουν την Ευρώπη σε σπίτι τους, είναι να σεβαστούν τις αξίες μας και να μην προσπαθήσουν να μας επιβάλουν πρότυπα ζωής τα οποία δεν συμμεριζόμαστε», ολοκληρώνουν οι δυο πρωθυπουργοί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.