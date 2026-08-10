Μια φωτιά ξέσπασε στον A31 κοντά στο Ringwood, Hampshire, όταν φλεγόμενο βαν μετέδωσε τις φλόγες σε προστατευόμενη έκταση. Οδηγοί εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και περπάτησαν χιλιόμετρα στον καύσωνα, ενώ η αστυνομία τους καλούσε να φύγουν αν ήθελαν να «μείνουν ζωντανοί», ώστε τα οχήματα να μη μετατραπούν σε «βόμβες».



Εγκαταλείφθηκαν 23 αυτοκίνητα, ενώ μητέρες απομακρύνονταν με παιδιά σε καρότσια. Στο σημείο επιχειρούσαν έως 26 πυροσβεστικά οχήματα και οι αρχές είχαν δεχθεί πάνω από 160 κλήσεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε εν μέσω ιστορικής ξηρασίας στην Αγγλία, με 27 εκατομμύρια πολίτες υπό περιορισμούς νερού, ενώ νέος καύσωνας αναμένεται. Η καμένη περιοχή αποτελεί προστατευόμενο βιότοπο με σπάνια είδη.



Ένας οδηγός είπε «Έγινε τόσο γρήγορα. Κάποιοι οδηγοί πέρασαν κατευθείαν μέσα από τις φλόγες. Άλλοι έκαναν απότομα στάση, γύρισαν και προσπάθησαν να επιστρέψουν κατά μήκος του δρόμου. Ήταν απόλυτος πανικός».

Άλλος οδηγός δήλωσε «Ο άνεμος δυνάμωσε και καθόμουν για περίπου δέκα με 15 λεπτά πριν φτάσει η αστυνομία, με τους δύο αστυνομικούς να λένε εντελώς διαφορετικά πράγματα, μέχρι που συμφώνησαν να πουν σε όλους να βγουν από τα αυτοκίνητά τους και να περπατήσουν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν γρήγορα επειδή δυνάμωνε ο άνεμος.



Με έβαλαν να περπατήσω περίπου ένα με δύο μίλια, ενώ καθώς περπατούσα οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να ξεβιδώσουν το κεντρικό διαχωριστικό για να βγάλουν κάποια αυτοκίνητα από τον δρόμο, να κάνουν την περιοχή ασφαλέστερη και να επιτρέψουν τη διέλευση των πυροσβεστικών.

Έπειτα από περίπου δύο ώρες αναμονής, μου είπαν να επιστρέψω στο όχημά μου, άλλα ένα με δύο μίλια περπάτημα, όταν η φωτιά είχε τεθεί αρκετά υπό έλεγχο ώστε να μετακινήσουμε με ασφάλεια τα οχήματα από τον δρόμο με αστυνομική συνοδεία».



Και πρόσθεσε «Η πυροσβεστική έκανε καταπληκτική δουλειά, η φωτιά ήταν σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από ορισμένα αυτοκίνητα και κανένα αυτοκίνητο δεν έπιασε φωτιά», όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.