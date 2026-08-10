Η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της, έσβησε αργά το απόγευμα. Προηγουμενως είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Καβάλας και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή των χωριών του Παγγαίου, με τις αρχές να συνιστούν στους πολίτες αυξημένη προσοχή και αυστηρή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:45 και έκαψε έκταση με χαμηλή βλάστηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ. Στην προσπάθεια συνέδραμαν επίσης εθελοντές, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.



Παράλληλα, από αέρος είχαν κινητοποιηθεί δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού για να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.



Στην κατάσβεση συνέδραμε και ο Δήμος Παγγαίου με υδροφόρες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026

Το Κοκκινόχωμα και η ευρύτερη περιοχή βρίσκονται τη Δευτέρα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που ενισχύει την επιφυλακή των αρμόδιων υπηρεσιών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για ζημιές ή απειλή σε κατοικημένες περιοχές.



Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν αυξημένη, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε ημέρα υψηλού κινδύνου για την Καβάλα. Το βάρος της επιχείρησης είχε δοθεί στον άμεσο περιορισμό του μετώπου, με συνδυασμό επίγειων και εναέριων μέσων, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω επέκτασή της στην ευρύτερη ζώνη, σύμφωνα με το Proininews.gr

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