Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακήνικο της Μήλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 7 Αυγούστου, όταν ελικόπτερο προσγειώθηκε στην περιοχή, με τους επιβάτες, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να αποβιβάζονται και να κατευθύνονται προς τη θάλασσα για μπάνιο.

Παρουσιάστηκε ο χειριστής στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να δώσει τις πρώτες εξηγήσεις για το περιστατικό.

Παράλληλα, αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να καταθέσει και γραπτή αναφορά με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς του σχετικά με την επίμαχη προσγείωση.

Νωρίτερα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε γνωστοποιήσει ότι τόσο ο χειριστής όσο και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν είχαν ανταποκριθεί στην αρχική κλήση για παροχή εξηγήσεων.

Μέσω του δικηγόρου τους, ζήτησαν ολιγοήμερη προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της Αρχής τις επόμενες ημέρες.

Κρίσιμο στοιχείο το σχέδιο πτήσης

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, ο προγραμματισμένος προορισμός ήταν η περιοχή Αλυκές της Μήλου και όχι το Σαρακήνικο, όπου τελικά πραγματοποιήθηκε η προσγείωση.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα εξεταστεί αν η αλλαγή του σημείου προσγείωσης έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τους αεροπορικούς κανονισμούς.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική δικογραφία

Για την υπόθεση έχει ήδη παρέμβει ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου, ο οποίος διέταξε τον σχηματισμό κατεπείγουσας προκαταρκτικής δικογραφίας.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο αν υπήρξαν παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, αν τηρήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τόσο τις εξηγήσεις του χειριστή όσο και τα στοιχεία της πτήσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Προκλητική και απερίσκεπτη» η προσγείωση

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο χειριστής ελικοπτέρων Τζορτζ Χιωτάκης χαρακτήρισε την προσγείωση στο Σαρακήνικο «προκλητική και απερίσκεπτη», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι κατ’ ανάγκη παράνομη.

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο κυβερνήτης ελικοπτέρου μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να μεταβάλει το σημείο προσγείωσης κατά τη διάρκεια της πτήσης, εφόσον δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα του μετέφερε ο χειριστής, δεν υπήρχε μεγάλος αριθμός λουόμενων σε κοντινή απόσταση με το ελικόπτερο κατά την προσγείωση ή την απογείωση.

Κατά την ίδια εκδοχή, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους πλησίασαν αφού το ελικόπτερο είχε ήδη ακινητοποιηθεί και ο κινητήρας είχε σβήσει, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τις δικαστικές αρχές να αναμένουν τις γραπτές εξηγήσεις και τα πλήρη στοιχεία της πτήσης.