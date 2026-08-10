Σε συνολικά 19.764 ελέγχους για αλκοτέστ προχώρησαν τα συνεργεία της Τροχαίας Αττικής από τις 3 έως τις 10 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την οδική ασφάλεια στο λεκανοπέδιο.

Τα ευρήματα των αλκοτέστ και οι συλλήψεις

Από τη στοχευμένη εξόρμηση των αρχών εντοπίστηκαν 143 παραβάτες, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,72% επί του συνόλου των ελέγχων.

Μεταξύ αυτών, 17 οδηγοί οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, καθώς η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα τους υπερέβαινε τα 0,60 mg/l.

Χιλιάδες κλήσεις ΚΟΚ, αφαίρεση διπλωμάτων και γερανοί

Πέρα από τις μετρήσεις μέθης, το αστυνομικό προσωπικό βεβαίωσε 6.421 λοιπές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι κλήσεις αφορούσαν κυρίως την υπερβολική ταχύτητα, τη μη χρήση προστατευτικού κράνους, την ομιλία στο κινητό τηλέφωνο, την παραβίαση των ερυθρών σηματοδοτών και την οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της ακινητοποίησης σε 665 οχήματα, από τα οποία τα 113 απομακρύνθηκαν από το σημείο με γερανό.

Τέλος, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση 952 αδειών ικανότητας οδήγησης, καθώς και 340 αδειών κυκλοφορίας.