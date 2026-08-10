Η σουηδική υπηρεσία ασφαλείας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τερμάτισε μια ρωσική επιχείρηση κατασκοπείας που είχε ως στόχο να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων στη χώρα και να διασύρει τη σκανδιναβική χώρα, καθώς και τους συμμάχους της στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, οι αρχές στην Αυστρία εξάρθρωσαν κύκλωμα παράκαμψης κυρώσεων που τροφοδοτούσε τη ρωσική πολεμική βιομηχανία με εξοπλισμό.

Η επιχείρηση στη Σουηδία είχε σχεδιαστεί και κατευθυνθεί από τη ρωσική υπηρεσία εξωτερικής κατασκοπείας SVR και περιελάμβανε τρία άτομα που εργάζονταν υπό την κάλυψη της διπλωματικής ασυλίας, ανέφερε η υπηρεσία SAPO της Σουηδίας σε ανακοίνωσή της.



«Αυτό συνάδει με την απειλή που βλέπουμε ότι συνιστά η Ρωσία», δήλωσε εκπρόσωπος της SAPO στο Reuters. Η ρωσική πρεσβεία στη Στοκχόλμη δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό όταν επικοινώνησε το Reuters μέσω τηλεφώνου και email.



«Ήμασταν σε θέση να παρακολουθούμε τι συνέβαινε σε αυτές τις συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων, τι ειπώθηκε και τι αναθέσεις δόθηκαν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της SAPO. «Δεν βρίσκονται πλέον στη Σουηδία και μπορέσαμε να διαλύσουμε αυτήν την επιχείρηση», πρόσθεσε. Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση ή τις ενέργειες που έλαβαν οι υπηρεσίες ασφαλείας, σύμφωνα με το Reuters.

Στο μεταξύ, η Αυστρία εξάρθρωσε ένα κύκλωμα στο οποίο εταιρεία με έδρα τη Βιέννη προμήθευε εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή κινητήρων για ρωσικούς πυραύλους και μαχητικά αεροσκάφη, κατά παράβαση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εσωτερικών. Η εταιρεία πλαστογράφησε πιστοποιητικά τελικού χρήστη για να προμηθεύσει τον εξοπλισμό που υπόκειται σε κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εργαλείων κατεργασίας μετάλλων και μηχανημάτων CNC, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εξαρτημάτων και εργαλείων, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Πρόσθεσε ότι ο 28χρονος Λευκορώσος επικεφαλής της εταιρείας συνελήφθη τον Μάιο.



Η εταιρεία, την οποία το υπουργείο δεν κατονόμασε, απέκρυψε τις αποστολές της μέσω ενός δικτύου εικονικών εταιρειών στην Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Χονγκ Κονγκ, τη Λευκορωσία, το Κιργιστάν, τη Νότια Κορέα, την Πολωνία και τη Λιθουανία, ανέφερε το υπουργείο.



«Είναι απαράδεκτο η ευρωπαϊκή τεχνολογία υψηλής ακρίβειας να διοχετεύεται προς την παραγωγή πυραύλων Κρουζ και συστημάτων αεράμυνας», δήλωσε ο υφυπουργός της Αυστρίας που είναι αρμόδιος για τις μυστικές υπηρεσίες, Γεργκ Λάιχτφριντ. «Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε αποφασιστική δράση … εναντίον εκείνων των παραγόντων που επιχειρούν να καταστρατηγήσουν τις νομικές απαγορεύσεις σχετικά με την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας».



Ο εξοπλισμός προμηθεύτηκε σε εταιρείες που συνδέονται με τον ρωσικό κρατικό βιομηχανικό όμιλο Rostec, ανέφερε το υπουργείο. Τα τελευταία ευρήματα των ερευνητών δείχνουν ότι τα εμπορεύματα χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων κινητήρων για πυραύλους Κρουζ και μαχητικά αεροσκάφη. Η ρωσική πρεσβεία στη Βιέννη αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Rostec δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.



Την ίδια ημέρα που συνελήφθη ο βασικός ύποπτος, οι αρχές κατέσχεσαν μηχανήματα CNC και εξειδικευμένα εργαλεία αξίας περίπου 140.000 ευρώ (162.000 δολαρίων), ανακοίνωσε το υπουργείο. Ο ύποπτος, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, παραμένει υπό κράτηση ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Στοιχεία που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια τεσσάρων εφόδων τον Αύγουστο του περασμένου έτους έδειξαν ότι βιομηχανικά αγαθά αξίας άνω των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ είχαν παραδοθεί σε Ρώσους κατασκευαστές όπλων από το 2022, πρόσθεσε το υπουργείο, σύμφωνα με το Reuters.