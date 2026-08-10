Σε ηλικία 36 ετών, η Ελίζαμπεθ Άλις Γουάιζ, ξαδέλφη της βασίλισσας Ελισάβετ, έφερε στον κόσμο την Έμα Σάρλοτ, ένα παιδί που, όπως είχε δηλώσει η ίδια, «λαχταρούσε και για το οποίο προσευχόταν». Ωστόσο, μόλις εννέα ημέρες μετά τη γέννησή της, το βρέφος προσβλήθηκε από σοβαρή ιογενή λοίμωξη, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται ραγδαία.

Η εγκεφαλίτιδα και η απόφαση του τερματισμού

Η μητέρα θυμόταν πως το παιδί «έγινε πολύ νυσταγμένο» και μέσα σε μόλις 24 ώρες έπεσε σε «βαθύ κώμα».

Κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Radcliffe Infirmary της Οξφόρδης, οι θεράποντες ιατροί διέγνωσαν βαριά εγκεφαλική βλάβη προκληθείσα από εγκεφαλίτιδα.

Για τους επόμενους εννέα μήνες, η Ελίζαμπεθ Άλις Γουάιζ αφιέρωσε «κάθε στιγμή που ήταν ξύπνια» στη φροντίδα του βρέφους. Παρά το γεγονός ότι η ακοή και η όραση της Έμα λειτουργούσαν, η εγκεφαλική ζημιά την εμπόδιζε να επεξεργάζεται ερεθίσματα ή να ελέγχει τις κινήσεις των άκρων της.

Η σίτιση έπρεπε να γίνεται «απελπιστικά αργά» ώστε να μην «κάνει συνεχώς εμετό».

Αναζητώντας θεραπεία, ταξίδεψε μέχρι την Αυστραλία ελπίζοντας σε βοήθεια από εξειδικευμένο κέντρο. Όταν όμως διαπιστώθηκε ότι η λοίμωξη είχε καταστρέψει τα τρία τέταρτα του εγκεφάλου του παιδιού, έλαβε την απόφαση να παρέμβει.

Στις 3 Ιουνίου 1974, χορήγησε στην κόρη της υπερβολική δόση από υπνωτικά χάπια Mandrax, με την προσδοκία ότι θα πέθαινε «γρήγορα, ήρεμα και χωρίς πόνο».

Η δικαστική ετυμηγορία και η στάση της βασίλισσας Ελισάβετ

Στο Reading Crown Court όπου παραπέμφθηκε, η κατηγορούμενη δήλωσε ένοχη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας λόγω μειωμένου καταλογισμού.

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή ενός έτους υπό επιτήρηση, με τον δικαστή να κάνει λόγο για υπόθεση «ακραία ακόμη και μεταξύ εξαιρετικών περιπτώσεων».

Μετά την ολοκλήρωση της δίκης, δραστηριοποιήθηκε δημόσια για την ενίσχυση των γονέων με παιδιά που αντιμετωπίζουν αναπηρίες. Σε παρέμβασή της στην εκπομπή του BBC The World This Weekend, τοποθετήθηκε ανοιχτά για το αν οι γιατροί οφείλουν να διατηρούν τεχνητά στη ζωή παιδιά με ανάλογες βλάβες.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ επέδειξε κατανόηση για τις ενέργειές της, παρέχοντάς της ουσιαστική στήριξη.

Η καταγωγή και το τέλος της ζωής της

Η Ελίζαμπεθ Άλις Γουάιζ γεννήθηκε το 1936 στο Παλάτι του Κένσινγκτον, ως το νεότερο τέκνο του συνταγματάρχη σερ Χένρι Έιμπελ Σμιθ και της πριγκίπισσας Μέι του Τεκ. Γιαγιά της ήταν η πριγκίπισσα Αλίκη, κόμισσα του Άθλοουν και εγγονή της βασίλισσας Βικτώριας.

Έχοντας ζήσει τα πρώτα της χρόνια στην Οτάβα του Καναδά, επέστρεψε στην Αγγλία και το 1947 έδωσε το παρών στον γάμο της Ελισάβετ με τον πρίγκιπα Φίλιππο.

Ως δισέγγονη της βασίλισσας Βικτώριας και τρίτη ξαδέλφη του βασιλιά Καρόλου Γ΄, έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια της.

Έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου 2026, στο Friarage Hospital, στο Νόρθαλερτον του Γιορκσάιρ, σε ηλικία 89 ετών.