Σε κατάσταση αυξημένης ανησυχίας βρίσκεται η Γερμανία λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και του καύσωνα, που έχουν οδηγήσει σε εξαιρετικά χαμηλές στάθμες μεγάλων ποταμών, προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, πίεση στους αγρότες και φόβους για την ύδρευση σε ορισμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τη γερμανική Tagesschau, οι ποταμοί της χώρας καταγράφουν πολύ χαμηλά επίπεδα νερού, με τον Ρήνο, τον Δούναβη και την Έλβα να βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης. Στον Ρήνο, στον σταθμό μέτρησης του Kaub, ανάμεσα στο Μάιντς και το Κόμπλεντς, η στάθμη έπεσε στα 24 εκατοστά, κάτω ακόμη και από το προηγούμενο χαμηλό του 2018.

Ρήνος, Δούναβης και Έλβα με ιστορικά χαμηλά

Η εικόνα στα γερμανικά ποτάμια επιδεινώνεται καθημερινά, καθώς η ζέστη και η έλλειψη βροχοπτώσεων περιορίζουν δραματικά τις ποσότητες νερού.

Σύμφωνα με τη Tagesschau, σε πολλά σημεία καταγράφονται σχεδόν καθημερινά νέα χαμηλά επίπεδα. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Ρήνο, αλλά και τον Δούναβη και την Έλβα, που αποτελούν κρίσιμες υδάτινες οδούς για τη Γερμανία και την Κεντρική Ευρώπη.

Η Die Zeit σημειώνει ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα φαινόμενα χαμηλής στάθμης γίνονται συχνότερα, ενώ η φετινή κατάσταση εμφανίζεται ιδιαίτερα σοβαρή για τη ναυσιπλοΐα και την οικονομία.

Προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η χαμηλή στάθμη στον Ρήνο έχει άμεσες επιπτώσεις στη μεταφορά εμπορευμάτων.

Όπως μεταδίδει η Die Zeit, τα πλοία δεν μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να φορτωθούν πλήρως, ενώ το χαμηλό νερό στον Ρήνο επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς για προϊόντα όπως σιτηρά, ζωοτροφές και λιπάσματα.

Η Tagesschau αναφέρει ότι, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Niwis, περίπου 44% των σημείων μέτρησης στον Ρήνο εμφάνιζαν εξαιρετικά χαμηλή στάθμη, ενώ αντίστοιχο πρόβλημα καταγραφόταν στο 16% των σημείων στην Έλβα και περίπου στο 78% των σημείων στον Δούναβη.

Αγρότες χωρίς επαρκές νερό για καλλιέργειες

Η ξηρασία πλήττει έντονα και τον αγροτικό τομέα.

Σε ρεπορτάζ της Tagesschau αναφέρεται ότι οι αγρότες είναι συχνά από τους πρώτους που αισθάνονται τις συνέπειες της έλλειψης νερού. Σε ορισμένες περιοχές, παραγωγοί αναγκάζονται να ποτίζουν ακόμη και με νερό του δικτύου ύδρευσης, παρά το υψηλό κόστος, προκειμένου να διασώσουν μέρος της παραγωγής τους.

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι, αν τέτοια καλοκαίρια επαναλαμβάνονται, οι απώλειες στις καλλιέργειες μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις τιμών για φρούτα και λαχανικά.

Προς το παρόν, το ομοσπονδιακό υπουργείο Γεωργίας δεν σχεδιάζει ειδικές ενισχύσεις για τους αγρότες λόγω της τρέχουσας ξηρασίας, σύμφωνα με τη Die Zeit, με το υπουργείο να παρακολουθεί την κατάσταση και να δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στερεύουν πηγές στον Μαύρο Δρυμό

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και στον Μαύρο Δρυμό, όπου η έλλειψη νερού αρχίζει να επηρεάζει ακόμη και την ύδρευση.

Σύμφωνα με το SWR, όλο και περισσότερες πηγές απειλούνται να στερέψουν λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Σε ορισμένες περιοχές του Μαύρου Δρυμού, απομονωμένες αγροτικές κατοικίες και κοινότητες ενδέχεται να χρειαστεί να τροφοδοτηθούν με νερό μέσω βυτιοφόρων.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο ποταμός Seebach, ανάμεσα στο Feldberg και το Titisee, έχει ήδη στερέψει, ενώ δήμοι της περιοχής καταρτίζουν σχέδια κρίσης για την περίπτωση που χρειαστεί έκτακτη παροχή πόσιμου νερού.

Πίεση και στα οικοσυστήματα

Η ξηρασία δεν πλήττει μόνο την οικονομία και τις υποδομές, αλλά και τα ποτάμια οικοσυστήματα.

Σύμφωνα με τη Tagesschau, όταν η στάθμη των ποταμών παραμένει χαμηλή για μεγάλο διάστημα, οι παλαιοί βραχίονες και οι ρηχές υγροτοπικές περιοχές μπορεί να στερέψουν ή να μετατραπούν σε λάσπη. Το νερό που απομένει θερμαίνεται περισσότερο, περιέχει λιγότερο οξυγόνο και δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για ζώα και φυτά.

Η χαμηλή στάθμη του Ρήνου και του Δούναβη έχει επίσης φέρει στην επιφάνεια κατάλοιπα του παρελθόντος, όπως πολεμικά ευρήματα και ναυάγια, σύμφωνα με τη Tagesschau, αναδεικνύοντας το μέγεθος της υποχώρησης των υδάτων.

Δήμοι ζητούν «εθνική προσπάθεια» για την ύδρευση

Η πίεση από την ξηρασία έχει οδηγήσει και σε πολιτικές παρεμβάσεις.

Ο Γερμανικός Σύνδεσμος Πόλεων και Δήμων ζήτησε, σύμφωνα με τη Tagesschau, έναν «εθνικό άθλο» για την προστασία της υδροδότησης και την προσαρμογή των δήμων στην κλιματική αλλαγή.

Οι γερμανικοί δήμοι ζητούν στήριξη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατίδια, καθώς η πίεση στα δίκτυα ύδρευσης, στις γεωργικές εκτάσεις και στις τοπικές υποδομές γίνεται όλο και πιο έντονη.

Η ξηρασία στη Γερμανία εξελίσσεται πλέον σε πολυεπίπεδη κρίση: επηρεάζει ποτάμια, μεταφορές, αγρότες, οικοσυστήματα και σε ορισμένες περιοχές ακόμη και την πρόσβαση σε πόσιμο νερό.