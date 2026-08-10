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Νέες δηλώσεις για το Ιράν και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με τις συνέπειες των ενεργειών του.

«Οι Ιρανοί έχουν σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Τώρα πληρώνουν το τίμημα», δήλωσε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνέχεια στην οικονομική κατάσταση της χώρας, παρουσιάζοντας με ιδιαίτερα μελανά χρώματα την εικόνα της ιρανικής οικονομίας.

«Μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά είναι χρεοκοπημένοι. Δεν έχουν χρήματα. Το Ιράν είναι εντελώς χρεοκοπημένο. Δεν πληρώνουν τους στρατιώτες τους. Ο πληθωρισμός τους βρίσκεται στο 309%», υποστήριξε.

Τραμπ: «Ελέγχουμε τα Στενά κατά 100%»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή του από νάρκες και υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται πλέον υπό πλήρη έλεγχο.

«Έχουμε εκκαθαρίσει ολόκληρο το Στενό από τις νάρκες, όπως πιθανότατα ακούσατε. Ίσως και να μην το ακούσατε. Ελέγχουμε τα Στενά κατά 100%», ανέφερε.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε πότε πρόκειται να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Είναι ήδη ανοιχτά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ακόμη ότι οι ενέργειες της κυβέρνησής του δεν εγκυμονούν κινδύνους, λέγοντας: «Τίποτα κακό δεν μπορεί να προκύψει από αυτό που κάνουμε. Τίποτα κακό δεν μπορεί να συμβεί».

«Το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει τις αποζημιώσεις»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο καταβολής αποζημιώσεων για ζημιές, ο Τραμπ έδειξε προς την Τεχεράνη.

«Εάν υπάρχουν αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν, πιστεύω ότι το Ιράν θα πρέπει να τις πληρώσει», είπε.

Σε άλλη αναφορά του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο διάδοχός του στον Λευκό Οίκο ενδέχεται να πιστωθεί αποτελέσματα των σημερινών επιλογών της κυβέρνησής του, ζητώντας να αναγνωριστεί η δική του συμβολή.

«Ο επόμενος πρόεδρος θα πάρει πολλά εύσημα για όσα έχω κάνει εγώ. Παρακαλώ, να θυμάστε ότι ήμουν εγώ, όχι εκείνοι», δήλωσε.

«Θα το μάθετε» – Η απάντηση για την «τελευταία ευκαιρία» του Ιράν

Ο Τραμπ απέφυγε, πάντως, να αποκαλύψει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του απέναντι στην Τεχεράνη.

Δημοσιογράφος τού υπενθύμισε ότι είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση ως την τελευταία ευκαιρία του Ιράν και τον ρώτησε τι πρόκειται να ακολουθήσει.

«Θα το μάθετε», ήταν η σύντομη απάντηση του Αμερικανού προέδρου.