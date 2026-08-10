Νέες δηλώσεις για το Ιράν και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με τις συνέπειες των ενεργειών του.

«Οι Ιρανοί έχουν σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Τώρα πληρώνουν το τίμημα», δήλωσε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συνέχεια στην οικονομική κατάσταση της χώρας, παρουσιάζοντας με ιδιαίτερα μελανά χρώματα την εικόνα της ιρανικής οικονομίας.

«Μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, αλλά είναι χρεοκοπημένοι. Δεν έχουν χρήματα. Το Ιράν είναι εντελώς χρεοκοπημένο. Δεν πληρώνουν τους στρατιώτες τους. Ο πληθωρισμός τους βρίσκεται στο 309%», υποστήριξε.

Trump on Iran:



They can make trouble, but they are broke. They have no money.



Iran is totally broke. They are not paying their soldiers.



Their inflation is 309%. pic.twitter.com/m7MV8YjXJe — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Τραμπ: «Ελέγχουμε τα Στενά κατά 100%»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή του από νάρκες και υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται πλέον υπό πλήρη έλεγχο.

Trump on Iran:



We've mineswept the entire strait, as you probably heard. Maybe you didn't hear.



We control the strait 100%. pic.twitter.com/3p7NgDac4X — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

«Έχουμε εκκαθαρίσει ολόκληρο το Στενό από τις νάρκες, όπως πιθανότατα ακούσατε. Ίσως και να μην το ακούσατε. Ελέγχουμε τα Στενά κατά 100%», ανέφερε.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε πότε πρόκειται να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Είναι ήδη ανοιχτά».

Reporter: When will the Strait of Hormuz be opened?



Trump: It's open now. pic.twitter.com/NnEauQ4iD8 — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ακόμη ότι οι ενέργειες της κυβέρνησής του δεν εγκυμονούν κινδύνους, λέγοντας: «Τίποτα κακό δεν μπορεί να προκύψει από αυτό που κάνουμε. Τίποτα κακό δεν μπορεί να συμβεί».

«Το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει τις αποζημιώσεις»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο καταβολής αποζημιώσεων για ζημιές, ο Τραμπ έδειξε προς την Τεχεράνη.

«Εάν υπάρχουν αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν, πιστεύω ότι το Ιράν θα πρέπει να τις πληρώσει», είπε.

Trump on Iran:



If there are damages to be paid, I think Iran should pay those damages. pic.twitter.com/ZatM7zlLkS — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Σε άλλη αναφορά του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο διάδοχός του στον Λευκό Οίκο ενδέχεται να πιστωθεί αποτελέσματα των σημερινών επιλογών της κυβέρνησής του, ζητώντας να αναγνωριστεί η δική του συμβολή.

«Ο επόμενος πρόεδρος θα πάρει πολλά εύσημα για όσα έχω κάνει εγώ. Παρακαλώ, να θυμάστε ότι ήμουν εγώ, όχι εκείνοι», δήλωσε.

«Θα το μάθετε» – Η απάντηση για την «τελευταία ευκαιρία» του Ιράν

Ο Τραμπ απέφυγε, πάντως, να αποκαλύψει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του απέναντι στην Τεχεράνη.

Reporter: You said this was Iran's last chance. What now?



Trump: You will find out. pic.twitter.com/jvbwA01oMU — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Δημοσιογράφος τού υπενθύμισε ότι είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση ως την τελευταία ευκαιρία του Ιράν και τον ρώτησε τι πρόκειται να ακολουθήσει.

«Θα το μάθετε», ήταν η σύντομη απάντηση του Αμερικανού προέδρου.