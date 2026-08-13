Η Κύπρος βρέθηκε για άλλη μία φορά στη μέση της σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ.

Αρχικά, τον περασμένο Ιούλιο, μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε επικαλεστεί την τουρκική εισβολή και την κατοχή ως επιχείρημα για να μην πάρει η Άγκυρα τα αμερικανικά F-35, προειδοποιώντας για «επιθετικές βλέψεις της Τουρκίας» και επισημαίνοντας ότι απειλεί την Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο. «Ακόμα χειρότερα, απειλεί την Ελλάδα, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ, κατέχει τη μισή Κύπρο. Και το πιο σημαντικό, απειλεί να καταστρέψει τη δική μου χώρα», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Χθες, η Τουρκία έβαλε και πάλι την Κύπρο στην επιθετική της ρητορική, για να λάβει απάντηση από το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, που έκανε λόγο για «υποκρισία».

«Η Τουρκία έχει το θράσος να ασκεί κριτική στο Ισραήλ. Ποια είναι όμως τα πραγματικά δεδομένα επί του πεδίου;», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο ότι χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες βρίσκονται εκτός των συνόρων της χώρας και ότι η Άγκυρα διατηρεί δεκάδες στρατιωτικές βάσεις και φυλάκια στη Συρία, το Ιράκ και την Κύπρο. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι η Τουρκία «κατέχει το 36% της Κύπρου, το 5% της Συρίας και περίπου 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ιράκ».

Και οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις σε άλλες χώρες, όμως το Ισραήλ συνέκρινε την τουρκική στρατιωτική παρουσία με τη δική του ανάπτυξη δυνάμεων στη Συρία, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ «ελέγχει προσωρινά το 0,1% του συριακού εδάφους» σε μια περιοχή που περιέγραψε ως «ζώνη ασφαλείας» με στόχο την «προστασία των Ισραηλινών πολιτών».

Το Ισραήλ κατέλαβε τα Υψίπεδα του Γκολάν -ένα στρατηγικής σημασίας οροπέδιο- από τη Συρία κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών το 1967, προχωρώντας στην ουσιαστική προσάρτησή τους το 1981.

«Παρακολουθούμε προσεκτικά κάθε κίνηση των κύκλων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή μας και επιδιώκουν να μετατρέψουν την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών υποδομών και γεωπολιτικών υπολογισμών», είχε διαμηνύσει πριν από λίγες εβδομάδες ο Ερντογάν, για να προσθέσει ότι «το ζήτημα της Κύπρου υπερβαίνει το πλαίσιο μιας τεχνικής συζήτησης για την κατανομή των διοικητικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο κοινοτήτων και αφορά στην αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού».

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέφερε τη θέση της Άγκυρας ότι καμία διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την αποδοχή των τουρκικών θέσεων για τους Τουρκοκυπρίους.

Ο Νετανιάχου πριν από λίγες εβδομάδες είχε, από την πλευρά του, καλέσει τον Ερντογάν να «ηρεμήσει», δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «οι Οθωμανοί τελείωσαν» και πως «σήμερα υπάρχει το Ισραήλ». Υποστήριξε ακόμη ότι η αυξανόμενη επιθετική ρητορική της Άγκυρας συνδέεται με την αποδυνάμωση της επιρροής του Ιράν στη Μέση Ανατολή. «Αυτά που λέει ο Ερντογάν, ότι θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ, δείχνουν ότι έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει εδώ ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ. Υπάρχουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, υπάρχει ο λαός του Ισραήλ και υπάρχει η κυβέρνηση του Ισραήλ. Θα ήταν σοφό να ηρεμήσει», κατέληξε με νόημα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.