Στη νοτιοδυτική Γαλλία, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα ισπανικά σύνορα, το Saint-Jean-de-Luz αποτελεί έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Χώρας των Βάσκων.

Με το αυθεντικό του λιμάνι, την ιστορική παλιά πόλη και τις χρυσαφένιες παραλίες που αγναντεύουν τον Ατλαντικό, η μικρή αυτή πόλη διατηρεί τη γοητεία ενός παραδοσιακού ψαροχωριού, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει την εκλεπτυσμένη αύρα ενός κλασικού γαλλικού θερέτρου.

Η ιστορία του Saint-Jean-de-Luz είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Για αιώνες υπήρξε σημαντικό αλιευτικό λιμάνι, γνωστό κυρίως για το κυνήγι φάλαινας και την αλιεία βακαλάου, ενώ σήμερα το προστατευμένο λιμάνι του εξακολουθεί να αποτελεί την καρδιά της πόλης.

Πολύχρωμες ψαρόβαρκες και ιστιοπλοϊκά λικνίζονται στα ήρεμα νερά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που αποπνέει αυθεντικότητα και χαλαρούς ρυθμούς.

Η παλιά πόλη προσκαλεί τον επισκέπτη σε περιπάτους ανάμεσα σε στενά δρομάκια, παραδοσιακά βασκικά σπίτια με λευκές προσόψεις και χαρακτηριστικά κόκκινα ή πράσινα ξύλινα παντζούρια, μικρές μπουτίκ και οικογενειακά ζαχαροπλαστεία.

Εδώ βρίσκεται και η εκκλησία Saint-Jean-Baptiste, όπου το 1660 τελέστηκε ο γάμος του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ΄ με τη Μαρία Θηρεσία της Ισπανίας, ένα γεγονός που σφράγισε την ιστορία της πόλης και των γαλλοϊσπανικών σχέσεων.

Κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου, η προστατευμένη Grande Plage είναι μία από τις πιο ήρεμες παραλίες της γαλλικής ακτής του Ατλαντικού, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή για κολύμπι και οικογένειες.

Το καλοκαίρι η πόλη γεμίζει ζωή, με υπαίθριες αγορές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εστιατόρια που σερβίρουν φρέσκα θαλασσινά και τοπικές βασκικές σπεσιαλιτέ.

Αγαπημένος προορισμός των φίλων του surf

Το Saint-Jean-de-Luz αποτελεί, όμως, και αγαπημένο προορισμό των φίλων του surf. Η κοντινή παραλία Plage de Lafitenia θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά surf spots της γαλλικής ακτής του Ατλαντικού, προσελκύοντας έμπειρους και αρχάριους σέρφερ σχεδόν όλο τον χρόνο.

Το υποθαλάσσιο reef του Belharra ενεργοποιείται μόνο λίγες φορές τον χρόνο, όταν οι συνθήκες δημιουργούν κύματα που μπορούν να ξεπεράσουν τα 10 ή ακόμη και τα 15 μέτρα.

Το Saint-Jean-de-Luz είναι ένας προορισμός που συνδυάζει θάλασσα, ιστορία και αυθεντική βασκική ατμόσφαιρα. Με τις όμορφες παραλίες, τα γραφικά σοκάκια και τη μοναδική του γοητεία, προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία σε κάθε επισκέπτη.