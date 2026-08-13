Μουδιασμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Κιμώλου με τον ξαφνικό θάνατο του 17χρονου από την Ιρλανδία το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο.

Θυμίζεται ότι οι έρευνες επικεντρώνονται στον θερμοσίφωνα και συνολικά στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού όπου σημειώθηκε η τραγωδία. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε ηλεκτροπληξία, ωστόσο τα οριστικά αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Το σπίτι έχει σφραγιστεί από την Αστυνομία και αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ο 17χρονος είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο μαζί με τη μητέρα του, η οποία κατάγεται από το νησί, προκειμένου να περάσουν εκεί τις καλοκαιρινές τους διακοπές, καθώς η οικογένεια ζούσε μόνιμα στην Ιρλανδία.

«Όλα ξεκινούν από τον έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων»

Ο Γιώργος Περιβολιώτης, ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Πραγματογνώμονας και Τεχνικός Σύμβουλος Ασφάλειας Εργασίας και Εγκαταστάσεων, μίλησε στο MEGA το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου, αναλύοντας τι μπορεί να προκαλέσει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε ένα σπίτι και ποιοι έλεγχοι πρέπει να γίνονται στην ηλεκτρική εγκατάσταση.

«Όλα ξεκινούν από τον έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων δηλαδή που έχουμε στο σπίτι μας. Υπάρχει και νομοθεσία σύμφωνα με την οποία κατ’ ελάχιστον κάθε δέκα χρόνια πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος ώστε να εξετάζεται εάν υπάρχει πρόβλημα στην εγκατάσταση. Τα προβλήματα μπορεί να είναι: διαρροή, φθορά της μόνωσης και το σημαντικότερο η αντίσταση γείωσης. Η γείωση που έχουμε στα σπίτια μας είναι ο παράγοντας ασφαλείας για τις οποιεσδήποτε διαρροές».

«Σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση, κατά τη λειτουργία της, μια διαρροή σε μια συσκευή ή οπουδήποτε αλλού πάντα είναι πιθανή. Η ασφάλεια για να αντιμετωπιστεί αυτή η διαρροή είναι η πολύ καλή γείωση και ακολούθως το ρελέ ασφαλείας, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Πώς εξασφαλίζουμε τη σωστή γείωση; Κάνοντας μετρήσεις και αν τη βρούμε σε ψηλή τιμή, υπάρχουν διάφορες διαδικασίες και μεθοδολογία που μπορούμε και την κατεβάζουμε σε χαμηλό επίπεδο ώστε, εάν υπάρξει διαρροή, να πάει στη γη και να μην περάσει από το ανθρώπινο σώμα».

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο ίδιος: «Το ρελέ ασφαλείας δεν είναι πανάκεια, γιατί, αν δεν συνδυάζεται με μία πολύ καλή αντίσταση γείωσης, τότε δεν έχουμε την προστασία που πρέπει. Άλλωστε, σκεφτείτε ότι παλαιότερα που δεν είχαμε τα ρελέ αυτό που μας προστάτευε πάντα ήταν η καλή γείωση. Συνεπώς, για να δουλέψει ένα ρελέ -εάν υπάρχει, που οφείλει πλέον να υπάρχει- θα πρέπει να έχει καλή γείωση, διαφορετικά θα περάσει περισσότερο ρεύμα από το ανθρώπινο σώμα που έρχεται σε επαφή με αυτή τη διαρροή και από εκεί και πέρα, όσο μεγαλύτερη ποσότητα ρεύματος περνάει, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ο άνθρωπος να καταλήξει».

«Το χρησιμοποιούσαμε και δεν είχαμε κανένα θέμα»

Ο δήμαρχος Κιμώλου, Κωνσταντίνος Βεντούρης, περιέγραψε χθες συνομιλία που είχε με τη μητέρα του 17χρονου, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, του ανέφερε ότι η οικογένεια χρησιμοποιούσε το μπάνιο τις προηγούμενες ημέρες χωρίς να έχει παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα.

Όπως έχει αναφερθεί, πρόκειται για παλαιά κατοικία, κατασκευής περίπου της δεκαετίας του 1970 ή και νωρίτερα, ενώ το μπάνιο όπου συνέβη το περιστατικό βρίσκεται εκτός του κύριου κτιρίου.

Οι ακριβείς συνθήκες, πάντως, δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν δεδομένες. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν πράγματι υπήρξε ηλεκτρική διαρροή και, εφόσον επιβεβαιωθεί, από ποιο σημείο της εγκατάστασης προήλθε.

Στον Πειραιά η σορός για νεκροψία-νεκροτομή

Η σορός του 17χρονου μεταφέρθηκε από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου.

Μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο η ιατροδικαστική εξέταση όσο και ο τεχνικός έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, οι Αρχές κρατούν ανοιχτή την έρευνα, επιχειρώντας να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη στα δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 17χρονου.