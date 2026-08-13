Η Κιμ Καρντάσιαν έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη μάχη της με την ψωρίαση, όμως αυτή τη φορά περιέγραψε με περισσότερες λεπτομέρειες πόσο δύσκολη ήταν η καθημερινότητά της όταν τα συμπτώματα βρίσκονταν σε έξαρση.

Σε συνέντευξή της στο PEOPLE, η 45χρονη επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι για μεγάλο διάστημα κατέφευγε σε μια αρκετά άβολη διαδικασία προκειμένου να ανακουφίσει το δέρμα της. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έβαζε ειδική αλοιφή και το βράδυ τύλιγε τις περιοχές με πλαστική μεμβράνη, ώστε το προϊόν να παραμένει πάνω στο δέρμα και να δρα για περισσότερες ώρες.

Όπως περιέγραψε με χιούμορ, η συγκεκριμένη λύση έκανε τον ύπνο της κάθε άλλο παρά άνετο. «Κοιμόμουν σαν ένας μεταλλικός άνθρωπος που έκανε θόρυβο», θυμήθηκε, εξηγώντας ότι κάθε φορά που σηκωνόταν ή περπατούσε ακουγόταν το πλαστικό γύρω από το σώμα της.

Kim Kardashian Says Saran Wrap Psoriasis Treatment Made Her Feel Like She Was Wearing a Diaper (Exclusive) https://t.co/octOjws3qe — People (@people) August 12, 2026

Η ψωρίαση επηρέασε την αυτοπεποίθησή της

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια πάθηση του δέρματος, η οποία μπορεί να εμφανίζει περιόδους έξαρσης και ύφεσης. Μπορεί να προκαλέσει κνησμό, πόνο και έντονη ενόχληση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζει ακόμη και τον ύπνο ή την καθημερινότητα του ασθενούς. Με την ίδια πάθηση έχει διαγνωστεί και η μητέρα της Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ.

Η Κιμ Καρντάσιαν παραδέχεται ότι υπήρχαν περίοδοι κατά τις οποίες αισθανόταν αποφασισμένη να αποδεχτεί την κατάσταση και να συνεχίσει κανονικά τη ζωή της. «Κάποιες φορές ένιωθα πραγματικά δυνατή και σκεφτόμουν: “Θα ζήσω με αυτό και όλα θα είναι καλά”», ανέφερε.

Όταν όμως οι δερματικές αλλοιώσεις άρχιζαν να γίνονται μεγαλύτερες και να πλησιάζουν το πρόσωπό της, τα συναισθήματά της άλλαζαν. «Τότε άρχισα να αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη ανασφάλεια», εξομολογήθηκε.

Όπως λέει, η αυτοπεποίθησή της επηρεαζόταν άμεσα από το πόσο έντονη ήταν κάθε έξαρση. Υπήρχαν ημέρες που αισθανόταν καλά με την εικόνα της και άλλες που η κατάσταση του δέρματός της καθόριζε σε μεγάλο βαθμό το πώς ένιωθε.

Η λύση που ενέταξε στην καθημερινότητά της

Η Κιμ Καρντάσιαν ανέφερε ότι στο παρελθόν δοκίμασε διαφορετικές επιλογές για τη διαχείριση των συμπτωμάτων, σημειώνοντας πως στην περίπτωσή της οι στεροειδείς θεραπείες δεν της πρόσφεραν το αποτέλεσμα που επιθυμούσε, καθώς, όπως υποστηρίζει, τα συμπτώματα επέστρεφαν όταν σταματούσε τη χρήση τους.

Πλέον συνεργάζεται με το συμπλήρωμα «Broc Shot», βασικό συστατικό του οποίου είναι η σουλφοραφάνη, μια ουσία που προέρχεται από σπόρους μπρόκολου. Η ίδια προτιμά τη μορφή σκόνης που διαλύεται στο νερό, καθώς, όπως λέει, είναι εύκολη στη χρήση και μπορεί να την έχει μαζί της στα ταξίδια της.

Η Κιμ Καρντάσιαν υποστηρίζει ότι παρατήρησε βελτίωση στα συμπτώματά της μετά την ένταξή του στη ρουτίνα της. Μάλιστα, περιέγραψε πως όταν πρόσφατα ξέχασε να το πάρει μαζί της, αισθάνθηκε ξανά έντονο κνησμό στο αυτί, τον οποίο συνέδεσε με την ψωρίασή της. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν προσωπική εμπειρία της ίδιας και όχι ιατρική σύσταση, καθώς η ψωρίαση είναι χρόνια πάθηση και η αντιμετώπισή της χρειάζεται να γίνεται με την καθοδήγηση ειδικού.

Για την Κιμ Καρντάσιαν, πάντως, το πιο δύσκολο κομμάτι δεν ήταν μόνο η σωματική ενόχληση. Ήταν και η προσπάθεια να διατηρήσει την αυτοπεποίθησή της όταν μια πάθηση που δεν μπορούσε να ελέγξει επηρέαζε τόσο έντονα την εικόνα του σώματός της.