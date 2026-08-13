Νέα ηλεκτρονική διαδικασία ενεργοποιείται για τον επαναπροσδιορισμό χιλιάδων εκκρεμών ανακοπών κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και διαταγών πληρωμής, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 και μετά. Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανακοπών, οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, η ηλεκτρονική επίδοσή τους και η δημιουργία του ψηφιακού φακέλου της υπόθεσης.

Η νέα διαδικασία αναμένεται να δώσει «ανάσα» στα δικαστήρια ενώπιον των οποίων εκκρεμεί μεγάλος όγκος υποθέσεων που αφορούν ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής και ανακοπές κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή τόσο κατά πλειστηριασμού όσο και κατά πίνακα κατάταξης πιστωτών.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για τις ανακοπές που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και έχουν δικάσιμο από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 και εφεξής. Αντίθετα, οι υποθέσεις που έχουν οριστεί να συζητηθούν πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα εκδικαστούν κανονικά κατά την ήδη προγραμματισμένη δικάσιμο, χωρίς να απαιτείται αίτηση επαναπροσδιορισμού.

Για να κριθεί εάν μια υπόθεση υπάγεται στη νέα διαδικασία, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δικάσιμος που έχει οριστεί, ακόμη και εάν αυτή προέκυψε έπειτα από αναβολή, αίτηση προτίμησης ή κλήση μετά τη ματαίωση της συζήτησης.

Εγγραφή έως τις 25 Αυγούστου

Οι φορείς και οι διάδικοι για τους οποίους προβλέπεται υποχρεωτική συμμετοχή θα πρέπει να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 25 Αυγούστου 2026 και να δηλώσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα τους κοινοποιούνται οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού.

Η είσοδος θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς TAXISnet του φορέα, ενώ θα μπορεί να δηλωθεί είτε το email του ίδιου του διαδίκου είτε του πληρεξούσιου δικηγόρου ή του αντικλήτου του. Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού προβλέπεται πρόσθετη ενημέρωση μέσω εγκυκλίου από τους εποπτεύοντες φορείς.

Οι ιδιώτες που δεν υπάγονται στην υποχρεωτική εγγραφή θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να εγγραφούν προαιρετικά, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.

Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων

Οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού θα υποβληθούν τμηματικά, ανάλογα με την ημερομηνία της ήδη ορισθείσας δικασίμου:

Από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, για δικασίμους από 17 Σεπτεμβρίου 2027 έως 31 Δεκεμβρίου 2029.

Από 1 έως 31 Οκτωβρίου 2026, για δικασίμους από 1 Ιανουαρίου 2030 έως 31 Δεκεμβρίου 2032.

Από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2026, για δικασίμους από 1 Ιανουαρίου 2033 έως 31 Δεκεμβρίου 2035.

Από 1 έως 31 Δεκεμβρίου 2026, για δικασίμους από 1 Ιανουαρίου 2036 έως 31 Δεκεμβρίου 2039.

Εάν υπάρχουν περισσότερες ανακοπές που συνδέονται με τον ίδιο εκτελεστό τίτλο, την ίδια διαταγή πληρωμής ή τον ίδιο πίνακα κατάταξης, αλλά εμπίπτουν σε διαφορετικές περιόδους, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέσα στην προθεσμία που αντιστοιχεί στη συντομότερη δικάσιμο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην τήρηση των προθεσμιών, καθώς ανακοπή για την οποία δεν θα υποβληθεί εγκαίρως αίτηση επαναπροσδιορισμού θα θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε ποτέ.

Η ηλεκτρονική διαδικασία

Οι δικηγόροι και οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του πληροφοριακού συστήματος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Εκεί θα μπορούν να βλέπουν τις εκκρεμείς ανακοπές που έχουν καταθέσει και να υποβάλλουν την αίτηση επαναπροσδιορισμού.

Με την οριστική υποβολή, η αίτηση θα λαμβάνει μοναδικό αριθμό και ηλεκτρονική χρονοσήμανση, ενώ θα αποδίδονται αυτόματα Γενικός και Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης. Οι επιδόσεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και το πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από την πλατφόρμα θα επέχει θέση έκθεσης επίδοσης.

Στη συνέχεια, οι προτάσεις των διαδίκων, τα αποδεικτικά στοιχεία και τα υπόλοιπα διαδικαστικά έγγραφα θα εντάσσονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της δικογραφίας.