Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, με τα λιμάνια της Αττικής να γεμίζουν από ταξιδιώτες που αναχωρούν για τα νησιά. Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα και αύριο, καθώς πολλοί επιλέγουν αυτές τις ημέρες για να ξεκινήσουν τις διακοπές τους.

Στον Πειραιά, οι αναχωρήσεις προς τα νησιά του Αιγαίου πραγματοποιούνται με υψηλές πληρότητες, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση για δημοφιλείς προορισμούς. Ενδεικτικά, το «Δήλος», που αναχωρεί στις 07:25 για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη, καταγράφει πληρότητα που αγγίζει το 96%.

Τήνος και Πάρος βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, καθώς το Σάββατο 15 Αυγούστου πραγματοποιούνται οι εορτασμοί για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Σήμερα από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν 24 πλοία με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και ιπτάμενα δελφίνια. Από τη Ραφήνα θα πραγματοποιηθούν 15 αναχωρήσεις και από το Λαύριο 9.

Η αυξημένη συχνότητα των δρομολογίων αναμένεται να προκαλέσει κυκλοφοριακή επιβάρυνση στις εισόδους των λιμανιών και στους γύρω δρόμους. Για τον λόγο αυτό, οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες.

Η μεγάλη έξοδος βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με άλλους να αναχωρούν για τις κύριες καλοκαιρινές διακοπές τους και άλλους να επιλέγουν μια σύντομη απόδραση για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.