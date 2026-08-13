Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Ίντερ Μαϊάμι, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από τον κόσμο.

Ο 39χρονος Αργεντινός σταρ αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά την απώλεια του πατέρα του τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/8), παίρνοντας μέρος στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Λεόν για το Leagues Cup.

Επέστρεψε μετά την απώλεια του πατέρα του

Ο Μέσι είχε λάβει ειδική άδεια απουσίας επ’ αορίστον προκειμένου να διαχειριστεί την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που περνά μετά τον θάνατο του Χόρχε.

Παρά την απουσία του, επέστρεψε στις υποχρεώσεις της ομάδας του και πήρε χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση απέναντι στη Λεόν, αγωνιζόμενος για 45 λεπτά.

Η υποδοχή από τον κόσμο

Η επιστροφή του στο γήπεδο συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερα θερμό καλωσόρισμα. Κατά την είσοδό του με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο κόσμος στις εξέδρες αποθέωσε τον Αργεντινό και φώναξε ρυθμικά το όνομά του.

Με αυτόν τον τρόπο, οι φίλαθλοι θέλησαν να δείξουν τη στήριξή τους στον Μέσι, ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη προσωπική στιγμή.

Ήττα και αποκλεισμός για την Ίντερ Μαϊάμι

Η επιστροφή του Μέσι, πάντως, δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του. Η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε με 3-2 από τη Λεόν και γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Leagues Cup.

Ο Μέσι, ο οποίος αγωνίστηκε για 45 λεπτά, επέστρεψε έτσι στη δράση μέσα σε ένα έντονα φορτισμένο κλίμα, ενώ το μέλλον του παραμένει ανοιχτό.