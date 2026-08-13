Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha υπόσχεται έντονες στιγμές συγκίνησης με την βαθιά ανθρώπινη ιστορία της… γιατί η ζωή γράφει τις πιο δυνατές ιστορίες.

«Είμαι μόνη μου με δυο παιδιά»

«Τα παιδιά πάλι ρωτούσανε για εμάς… είμαστε το αγαπημένο τους παραμύθι»

«Αυτή η γυναίκα ήταν η κόρη μου παλιά, πριν από πολλά χρόνια»

Η Μαρίνα, μετά τον απροσδόκητο χαμό του συζύγου της, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα.

Μόνη πλέον, αναλαμβάνει να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά τους, προσπαθώντας να διαχειριστεί την καθημερινότητα, το πένθος και τις αυξημένες ευθύνες.

Με μοναδικό της στήριγμα την αγάπη για τα παιδιά της, αγωνίζεται να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του πατέρα τους, μετατρέποντας τις αναμνήσεις σε έναν πολύτιμο δεσμό που τους κρατά ενωμένους.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, ανθρώπους που δοκιμάζουν τις αντοχές της και καταστάσεις που την αναγκάζουν να επαναπροσδιορίσει την πορεία της.

Την ίδια στιγμή, το σκληρό παρελθόν, μια δύσκολη και τραυματική σχέση με τη μητέρα της, έρχεται ξανά στο προσκήνιο προκαλώντας ανείπωτο πόνο.

Παλιές πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ, μια σχέση γεμάτη συγκρούσεις και δύο γυναίκες που καλούνται να αναμετρηθούν με αλήθειες που παρέμεναν για χρόνια θαμμένες.

Δείτε το trailer: