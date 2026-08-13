Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά στην ταινία «3 Ώρες Διορία» (Runner), τη νέα εκρηκτική περιπέτεια δράσης του σκηνοθέτη Σκοτ Γουό (Οι Αναλώσιμοι 4), που έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Σεπτεμβρίου.

Πρωταγωνιστές είναι ο Άλαν Ρίτσον (Reacher) και ο υποψήφιος για Όσκαρ Όουεν Γουίλσον, σε μια ιστορία γεμάτη αγωνία, καταδίωξη και ανατροπές.

Η ταινία ακολουθεί τον Χανκ Μαλόουν, έναν επαγγελματία διανομέα πολύτιμων αποστολών, ο οποίος αναλαμβάνει μια αποστολή ζωής και θανάτου. Έχει στη διάθεσή του μόλις τρεις ώρες για να μεταφέρει ένα πολύτιμο μόσχευμα, απαραίτητο για τη σωτηρία ενός επτάχρονου κοριτσιού που χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση.

Αυτό που αρχικά μοιάζει με μια απλή αποστολή μεταφοράς εξελίσσεται γρήγορα σε έναν αδυσώπητο αγώνα επιβίωσης. Όταν ο αρχηγός μιας επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης αποφασίζει να αποκτήσει το μόσχευμα με κάθε κόστος, ο Χανκ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια θανάσιμη καταδίωξη, όπου κάθε λεπτό μετρά.

Με έντονη δράση, δυναμικές ερμηνείες και υψηλές ταχύτητες, το «3 Ώρες Διορία» δημιουργεί μια ασφυκτική κινηματογραφική εμπειρία, μετατρέποντας τον χρόνο στον μεγαλύτερο αντίπαλο του πρωταγωνιστή. Η ταινία συνδυάζει το αγωνιώδες θρίλερ με την περιπέτεια δράσης, κρατώντας αμείωτη την ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σκοτ Γουό, γνωστός για τις εντυπωσιακές σκηνές δράσης και τις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ στο καστ συμμετέχουν, επίσης, οι Λέιλα Τζωρτζ, Ροντρίγκο Σαντόρο και Κέιτ Μποξ.

Η νέα ταινία δράσης «3 Ώρες Διορία» (Runner) κάνει πρεμιέρα στις 10 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στους κινηματογράφους, προσφέροντας μια καθηλωτική περιπέτεια όπου η αγωνία κορυφώνεται με κάθε δευτερόλεπτο που περνά.