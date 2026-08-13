Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να έχει επιλέξει αντίπαλο στον δρόμο για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Το διαπιστώνει καθημερινά ακόμη κι αυτή την περίοδο, της θερινής ραστώνης. Τα κυβερνητικά στελέχη που επιλέγουν να εμφανιστούν αυτές τις ημέρες στα τηλεοπτικά παράθυρα, να παραχωρήσουν συνέντευξη σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ή να προβούν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φροντίζουν να στρέφονται πρωτίστως κατά του επικεφαλής της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα, και ξεκάθαρα λιγότερο εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Η επιλογή αυτή δεν υπαγορεύεται από κάποια πρόσκαιρη επικοινωνιακή ανάγκη, αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος βασίζεται στα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, στις διαθέσεις των κεντρώων ψηφοφόρων και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία στα δεξιά της. Καταρχάς οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη θερινή ανάπαυλα εμφανίζουν το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά ευρήματα, καθώς δείχνουν ότι το προβάδισμά του απέναντι στο ΠΑΣΟΚ δεν περιορίζεται στην πρόθεση ψήφου. Σε ερωτήματα σχετικά με το ποιος ασκεί αποτελεσματικότερη αντιπολίτευση, αλλά και στη μέτρηση της δυνητικής εκλογικής επιρροής, η ΕΛΑΣ καταγράφει καλύτερες επιδόσεις από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν, επομένως, ότι δύσκολα θα ανατραπεί άμεσα η σειρά μεταξύ δεύτερου και τρίτου κόμματος. Αντίστοιχη αυτοπεποίθηση εξέπεμψε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη στην ιστοσελίδα in.gr, όπου ανέφερε ότι «η ΕΛΑΣ στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι πρώτο κόμμα». Με αυτή τη δήλωση έδειξε πως θεωρεί τη δεύτερη θέση ήδη εξασφαλισμένη και στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση με τη Νέα Δημοκρατία.

Για την κυβέρνηση πάντως, η πολιτική σύγκρουση με τον πρώην πρωθυπουργό θεωρείται ευνοϊκό πεδίο. Κι αυτό γιατί βάσει των σφυγμομετρήσεων, η αρνητική στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα δεν περιορίζεται μονάχα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εκτείνεται και σε πολίτες που σήμερα στηρίζουν άλλα κόμματα ή παραμένουν αναποφάσιστοι. Εκτιμάται παράλληλα πως το δίλημμα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία, θα ενισχύσει τη συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, ενδέχεται να κινητοποιήσει ψηφοφόρους οι οποίοι σήμερα τηρούν αποστάσεις από την κυβέρνηση, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αρνητικά την προοπτική μιας νέας διακυβέρνησης υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κυβερνητικού επιτελείου όμως στρέφεται προς τον χώρο του Κέντρου και ειδικότερα προς τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Οι τελευταίες μετρήσεις καταγράφουν αύξηση των μετακινήσεων από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς τη Νέα Δημοκρατία. Στο Μαξίμου αποδίδουν αυτή την τάση, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση του Αλέξη Τσίπρα και στην ανησυχία που προκαλεί σε ένα τμήμα του κεντρώου ακροατηρίου η πιθανότητα επιστροφής του σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η παράλληλη πίεση προς το ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν συστηματικά να το παρουσιάσουν ως πολιτικό συμπλήρωμα της ΕΛΑΣ, χρησιμοποιώντας συχνά τον χαρακτηρισμό «ουρά» του κόμματος Τσίπρα. Στόχος είναι να ενισχυθούν τα διλήμματα στο εσωτερικό της κεντρώας εκλογικής βάσης και να προσελκυστούν προς τη Νέα Δημοκρατία πολίτες που δεν επιθυμούν πολιτική σύγκλιση του ΠΑΣΟΚ με τον κ. Τσίπρα. Η διπλή αυτή αντιπαράθεση αναμένεται να γίνει εντονότερη από τα τέλη Αυγούστου, καθώς στο Μαξίμου θεωρούν ότι αποτελεί την πιο πρόσφορη οδό για την ανάκαμψη των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας.

Η εικόνα ωστόσο είναι διαφορετική στα δεξιά του κόμματος. Παρότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η ίδρυση πολιτικού φορέα από έναν άλλον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, οι μετρήσεις φέρονται να καταγράφουν σημαντική απόσταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και σε ένα μέρος των παραδοσιακών δεξιών ψηφοφόρων. Η εκτίμηση στελεχών που γνωρίζουν τα δημοσκοπικά δεδομένα είναι ότι όσοι έχουν απομακρυνθεί προς τα δεξιά θα επιστρέψουν δυσκολότερα σε σχέση με τους κεντρώους που είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά τώρα λοξοκοιτάνε προς άλλα κόμματα. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση αναμένεται να κινηθεί περισσότερο στην κατεύθυνση της αποτροπής νέων απωλειών. Στις επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνονται υποψηφιότητες με σαφές δεξιό πολιτικό αποτύπωμα, καθώς και η εντονότερη προβολή των κυβερνητικών αποφάσεων για το μεταναστευτικό και την άμυνα, θέματα που… δελεάζουν το δεξιό ακροατήριο.