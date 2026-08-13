Ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά παραμύθια της παγκόσμιας λογοτεχνίας ετοιμάζεται να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε έναν μαγευτικό υποθαλάσσιο κόσμο.

«Η Γοργόνα – The Musical», η νέα υπερπαραγωγή της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης, κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2026, φέρνοντας στη θεατρική σκηνή μια σύγχρονη και εντυπωσιακή εκδοχή του κλασικού έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.

Με μουσική, χορό, έντονα χρώματα και εντυπωσιακές σκηνικές εικόνες, η παράσταση δημιουργεί έναν παραμυθένιο βυθό, όπου η θάλασσα συναντά τη στεριά και η φαντασία γίνεται το όχημα για ένα ξεχωριστό θεατρικό ταξίδι. Μέσα από μια σύγχρονη σκηνοθετική προσέγγιση και πρωτότυπη μουσική, «Η Γοργόνα – The Musical» αφηγείται μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, όνειρα και διαχρονικά μηνύματα.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκονται η αγάπη, η διαφορετικότητα, η ελευθερία της επιλογής και η δύναμη να ακολουθεί κανείς τα όνειρά του. Με σεβασμό στην ουσία και τον λυρισμό του πρωτότυπου παραμυθιού, ο Πασχάλης Αραμπατζής υπογράφει τη σκηνοθεσία και τη θεατρική διασκευή, γεφυρώνοντας τον μαγικό κόσμο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν με τη δυναμική και τον ρυθμό του σύγχρονου μουσικού θεάτρου.

Την πρωτότυπη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Αίσωνας, ενώ ο Ντίνος Φραγκούλης δημιουργεί τις χορογραφίες, δίνοντας κίνηση και ζωντάνια στους ήρωες και στον φανταστικό κόσμο της παράστασης. Τα σκηνικά και τα κοστούμια της Χαράς Τσουβαλά συμβάλλουν στη δημιουργία μιας εντυπωσιακής σκηνικής εμπειρίας, ενώ οι ατμοσφαιρικοί φωτισμοί του Αλέξανδρου Σαραφόπουλου μεταμορφώνουν τη σκηνή σε έναν ονειρικό, πολύχρωμο βυθό.

Με ένα αξιόλογο καστ ηθοποιών και μια δημιουργική ομάδα που συνδυάζει τη θεατρική αφήγηση με τη μουσική και τον χορό, «Η Γοργόνα – The Musical» απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Η νέα παραγωγή της Παιδικής Σκηνής Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, συγκίνησης και φαντασίας, προσκαλώντας παιδιά και ενήλικες να ανακαλύψουν ξανά τη μαγεία ενός παραμυθιού που συνεχίζει να εμπνέει γενιές.

Όπως έλεγε και ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν: «Τα παραμύθια γράφονται για να κοιμούνται τα παιδιά και να ξυπνούν οι μεγάλοι».

Πληροφορίες

Metropolitan: The Urban Theater, Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 2, Θεσσαλονίκη

Παραστάσεις από τον Οκτώβριο 2026.