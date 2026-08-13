«Η γαλανόλευκη ταιριάζει με όλα τα χρώματα του δέρματος. Εκτός από το μαύρο της ψυχής του ρατσισμού». Με τα λόγια αυτά σχολιάζει στο σημερινό του σκίτσο ο Αρκάς τη ρατσιστική επίθεση που κατήγγειλε η Λίσα Ιτόγια, μέλος της Εθνικής ομάδας μπάσκετ κορασίδων.

Δείτε την ανάρτηση του Αρκά στο Facebook:

Η 16χρονη γκαρντ του Παναθλητικού Συκεών έχει καταγωγή από τη Νιγηρία, γεννήθηκε όμως και μεγάλωσε στην Ελλάδα και την εκπροσωπεί ως μέλος της Εθνικής ομάδας μπάσκετ κορασίδων, η οποία αυτές τις μέρες συμμετέχει στο EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας. Έχοντας κατά μέσο 19,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, η Ιτόγια είναι πρωταγωνίστρια για την Εθνική ομάδα που έχει ως στόχο την άνοδο στην Α’ Κατηγορία.

Σε ανάρτησή της στα social media ξέσπασε κατά των ρατσιστικών σχολίων που δέχεται, γράφοντας: «Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνονιγηριανή.

Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου.

Οπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω. Θα συνεχίσω να παλεύω. Θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνια. Γιατί έχω τον Θεό στο πλευρό μου. Και με τον Θεό δίπλα μου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει».