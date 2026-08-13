Επίσημη επίσκεψη στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων Νήσων κάνει για πρώτη φορά σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, για το οποίο η Ρωσία βρίσκεται σε διένεξη με την Ιαπωνία, όπως μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Πούτιν «πήγε για πρώτη φορά στις Κουρίλες Νήσους και επιθεώρησε το Varyag, τη ναυαρχίδα του ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού», μετέδωσε το TASS.

Αφού επισκέφθηκε τη Γιουζν-Σαχαλίνσκ, στη νήσο Σαχαλίνη, μετέβη σε άλλο νησί του αρχιπελάγους το Ιτουρούπ, όπου περιηγήθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων.

«Η Ιαπωνία διαμαρτύρεται σθεναρά»

«Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας διαμαρτύρεται σθεναρά εναντίον της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στις Κουρίλες Νήσους, αρχιπέλαγος για το οποίο οι δύο χώρες βρίσκονται σε διένεξη επί δεκαετίες», ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ιαπωνικής διπλωματίας Τοσίμιτσου Μοτέγκι.

«Οι Βόρειες Περιοχές (…) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειας της Ιαπωνίας, τόσο σε ιστορικό επίπεδο όσο και από την άποψη του διεθνούς δικαίου, και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας διαμαρτύρεται σθεναρά εναντίον αυτής της επίσκεψης», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μοτέγκι σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, χρησιμοποιώντας την ιαπωνική ονομασία του αρχιπελάγους, το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στη Χοκάιντο και στη χερσόνησο Καμτσάτκα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.