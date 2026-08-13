Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Σεπτέμβριος στη ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Αυγούστου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, σύμφωνα με το 85% των διαθέσιμων σεναρίων, η μέση θερμοκρασία του Σεπτεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 34%, 35% και 16% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 13% και 2% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +1.03°C.

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο παρακάτω χάρτης απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας του Σεπτεμβρίου με βάση τη μέση τιμή των διαθέσιμων σεναρίων, σύμφωνα με το Meteo. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις τιμές να ξεπερνούν τους +2°C στη Γαλλία και περιοχές της ανατολικής Ευρώπης.

Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στη μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.