Πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου υπάρχει η δουλειά, η εμπιστοσύνη και η ιδιαίτερη σχέση με τον Γιώργο Πομάσκι. Ο έμπειρος προπονητής γνωρίζει όσο λίγοι τον τρόπο σκέψης του Έλληνα πρωταθλητή και, μετά το νέο χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ, μίλησε για όλα όσα συνέβησαν πριν και κατά τη διάρκεια του τελικού. Από το πλάνο που είχε ο Τεντόγλου πριν μπει στο στάδιο και τη διαχείριση του αντίθετου ανέμου, μέχρι την ισχυρή του προσωπικότητα και το περίφημο… ξεχασμένο μετάλλιο, ο Πομάσκι περιέγραψε τον αθλητή όπως τον ζει καθημερινά.

Ο προπονητής του Τεντόγλου, ο οποίος βρίσκεται σταθερά δίπλα του σε όλη την πορεία του, μίλησε στην κάμερα του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων μετά την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού χρυσού μεταλλίου του αθλητή του στο άλμα εις μήκος.

Ο Τεντόγλου έφτασε στην πρώτη θέση με το άλμα των 8,44 μέτρων στην τέταρτη προσπάθειά του, αφήνοντας δεύτερο τον Ελβετό Σιμόν Εχάμερ με 8,29 μ.

Η προετοιμασία και η πίστη στην επιτυχία

Ο Πομάσκι στάθηκε αρχικά στη δουλειά που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Τεντόγλου πριν από τον μεγάλο τελικό.

«Το δούλεψε πολύ και αυτός με βοήθησε απίστευτα. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρο ότι θα φτάσουμε εδώ φέτος. Η εξέλιξη του φορμαρίσματός του φέτος έδειξε ότι πάμε με μια σιγουριά 99%», ανέφερε αρχικά.

Το πλάνο πριν από τον τελικό

Ο προπονητής του Τεντόγλου αποκάλυψε πως ο Έλληνας άλτης είχε ήδη στο μυαλό του συγκεκριμένο πλάνο πριν ακόμη φτάσει στο στάδιο για τον τελικό.

«Είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο. Πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ είχα καταλάβει ότι ο αέρας είναι αντίθετος. Συνήθως τους πιο αδύνατους αθλητές τούς ενοχλεί και είχα μια ανησυχία, να το πω έτσι. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες. Ούτε τον έβλεπε τον αέρα, πέρασε σαν βέλος από μέσα και κέρδισε. Εμείς κάνουμε μόνο περάσματα. Στο πρώτο πέρασμα είπα: Κανένα πρόβλημα, σήμερα όλα θα πάνε καλά. Στον αγώνα υπάρχει ο ένας να προσπερνάει τον άλλο, απλώς εμείς ψάχναμε το καλό άλμα. Λίγο βιαζόταν ο Μίλτος να το ασφαλίσει και πέταγε πίσω. Του είπα: Χαλάρωσε, μπες μέχρι το τέλος, κάνε το δικό σου άλμα. Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε».

«Με τίποτα» για τα τέσσερα ευρωπαϊκά χρυσά

Ο Πομάσκι αναφέρθηκε και στην αρχή της συνεργασίας του με τον Τεντόγλου, απαντώντας στο ερώτημα αν μπορούσε τότε να φανταστεί πως θα έφταναν μαζί στην κατάκτηση τεσσάρων ευρωπαϊκών τίτλων.

«Με τίποτα. Όταν αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτον θέλεις να του μάθεις. Πρέπει να μάθεις τα βιώματά του, τον τρόπο σκέψης του, τη λειτουργία του. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν ότι, επειδή ήταν ένας πολύ καλός εκτελεστής προπονητικά, πιο πολύ τη σκέψη του ήθελα να μάθω. Να μπορώ να λειτουργώ και να είμαι χρήσιμος δίπλα του. Με τον καιρό τα έχω καταλάβει όλα, νομίζω, και θα τα πάμε πολύ καλά».

Η περίοδος αποχής που επηρέασε τη χρονιά

Ο έμπειρος προπονητής αναφέρθηκε και στην περίοδο κατά την οποία ο Τεντόγλου έμεινε εκτός δράσης, εξηγώντας πως η απουσία αυτή ήταν αναγκαστική.

«Είχε μια αναγκαστική περίοδο αποχής. Όλοι αρρώστησαν από κάποια γρίπη. Έτυχε και ο Μίλτος, μετά από τόσα χρόνια, να έχει αυτή την αρρώστια. Την αντιμετωπίσαμε γρήγορα, αλλά χάθηκε χρόνος και έτσι χάσαμε και ένα πρωτάθλημα».

Η προσωπικότητα του Τεντόγλου

Ο Πομάσκι μίλησε ακόμη για τον άνθρωπο πίσω από τον αθλητή και για τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει να συνεργάζεται μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

«Ο Μίλτος έχει πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Είναι ισχυρογνώμων. Είναι ένα παιδί που δεν είναι εύκολο, αλλά εάν ενώσουμε τη σκέψη μας και τον στόχο μας, μετά όλα γίνονται πολύ εύκολα. Είναι ο αθλητής που με έχει κουράσει λιγότερο από όλους. Απλώς εγώ θα ήθελα να είμαι πιο έτοιμος. Γιατί σε αυτή τη σκέψη που έχει ο Μίλτος πρέπει να μπω και εγώ μέσα, στην πραγματική αίσθηση που έχει για κάποια άσκηση, για κάποια συμμετοχή στον αγώνα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για εμένα».

Το… ξεχασμένο μετάλλιο

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Πομάσκι κλήθηκε να σχολιάσει και το χαρακτηριστικό περιστατικό με το μετάλλιο που ο Τεντόγλου ξέχασε μετά τη νίκη του στο Μπέρμιγχαμ.

Η ερώτηση αφορούσε το αν έχει συμβεί και στον ίδιο να ξεχάσει κάτι πηγαίνοντας στην προπόνηση.

«Σπάνια. Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει».