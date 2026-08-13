Η Έρικα Ελένιακ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Baywatch, αποφάσισε στα 56 της να δοκιμάσει κάτι εντελώς διαφορετικό, ανοίγοντας επίσημα λογαριασμό στο OnlyFans.

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή παγκοσμίως μέσα από τον ρόλο της ναυαγοσώστριας, Σόνι ΜακΚλέιν, στη δημοφιλή σειρά, θέλει πλέον να δείξει στο κοινό μια πιο προσωπική πλευρά του εαυτού της, μακριά από την εικόνα με την οποία την έχει συνδέσει το κοινό εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο TMZ, το περιεχόμενο του λογαριασμού της θα περιλαμβάνει προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο, στιγμές από την καθημερινότητά της, υλικό από την παραλία, αλλά και αρκετές φωτογραφίες με γυμνά πόδια, έπειτα από σχετικές απαιτήσεις των θαυμαστών της.

Baywatch alum Erika Eleniak, 56, debuts OnlyFans account ahead of her cameo in the Fox reboot https://t.co/AojOfGKqV1 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 11, 2026

«Μεγάλωσα στην παραλία με ένα κόκκινο μαγιό»

Η ίδια αντιμετωπίζει τη νέα της κίνηση με χιούμορ, κάνοντας μάλιστα άμεση αναφορά στις ημέρες του «Baywatch». «Ουσιαστικά μεγάλωσα στην παραλία με ένα κόκκινο μαγιό, οπότε όλο αυτό μοιάζει σαν να κλείνει ένας κύκλος. Μόνο που τώρα εγώ βάζω τους όρους», ανέφερε.

Η Ελένιακ, όπως σημειώνει η Daily Mail, εξήγησε ότι οι συνδρομητές της θα έχουν πρόσβαση σε μια πλευρά της που μέχρι σήμερα δεν είχαν δει. «Εδώ και δεκαετίες είμαι η Έρικα από το “Baywatch”, αλλά στο OnlyFans ο κόσμος θα δει κάτι διαφορετικό. Είναι προσωπικό, παιχνιδιάρικο και αφιλτράριστο», είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε με χιούμορ ότι όσοι την ακολουθήσουν ειδικά για τις φωτογραφίες με γυμνά πόδια στην άμμο «δεν θα απογοητευτούν».

«Στα 56 μου αποδέχομαι ακριβώς αυτό που είμαι σήμερα»

Η ίδια ανακοίνωσε το νέο της επαγγελματικό βήμα και μέσα από το Instagram, παρουσιάζοντάς το ως μια καινούρια φάση στη ζωή και την καριέρα της. «Στα 56 μου, αποδέχομαι ακριβώς αυτό που είμαι σήμερα. Από το “Baywatch” και το Playboy μέχρι όλα όσα ακολούθησαν, ήσασταν μαζί μου σε τόσο πολλά κεφάλαια της ζωής και της καριέρας μου. Τώρα ανοίγω ένα ολοκαίνουριο», έγραψε.

Όπως εξήγησε, στόχος της είναι να διασκεδάσει, να μοιραστεί αποκλειστικό υλικό χωρίς φίλτρα και, κυρίως, να αποκτήσει πιο άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους που την ακολουθούν. «Αν θέλατε ποτέ να μιλήσετε προσωπικά μαζί μου, τώρα μπορείτε», ανέφερε, κλείνοντας την ανάρτησή της με τη φράση: «Το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά τώρα».

Από το «Baywatch» σε μια νέα εποχή

Η Έρικα Ελένιακ πρωταγωνίστησε στο «Baywatch» από το 1989 έως το 1992 και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της σειράς που σημάδεψε την ποπ κουλτούρα των ’90s.

Η απόφασή της να μπει στο OnlyFans έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία όλο και περισσότερα γνωστά πρόσωπα του Χόλιγουντ επιλέγουν την πλατφόρμα για να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο περιεχόμενο που μοιράζονται, αλλά και πιο άμεση επαφή με τους θαυμαστές τους.

Για την Έρικα Ελένιακ, πάντως, η συγκεκριμένη κίνηση φαίνεται να είναι κάτι περισσότερο από μια νέα διαδικτυακή παρουσία. Είναι, όπως η ίδια το περιγράφει, ένας τρόπος να επανασυστήσει τον εαυτό της στο κοινό με τους δικούς της πλέον όρους.