Η Φίμπι Γκέιτς, κόρη του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που προκαλεί έντονη συζήτηση στον χώρο της τεχνολογίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Όπως σημειώνει η New York Post, η 23χρονη είναι συνιδρύτρια της startup Phia, μιας εφαρμογής που λειτουργεί σαν προσωπικός βοηθός αγορών και βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν καλύτερες τιμές και εκπτωτικούς κωδικούς όταν κάνουν online αγορές.

Τώρα, όμως, δημοσίευμα του Bloomberg υποστηρίζει ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε μια αμφιλεγόμενη πρακτική, γνωστή ως «cookie stuffing», η οποία φέρεται να της επέτρεπε να εισπράττει προμήθειες ακόμη και για αγορές στις οποίες δεν είχε ουσιαστικά συμβάλει.

Bill Gates' daughter Phoebe accused of 'cookie stuffing' scheme that has max penalty of 20 years in prison: reports https://t.co/PlBHx8iq4L pic.twitter.com/22uYgl5y8D — New York Post (@nypost) August 12, 2026

Τι ακριβώς φέρεται να έκανε η startup Phia

Με απλά λόγια, όταν ένας καταναλωτής χρησιμοποιεί έναν εκπτωτικό κωδικό ή μια προσφορά της startup Phia και στη συνέχεια αγοράζει ένα προϊόν, η εταιρεία μπορεί να καταγράφει ότι βοήθησε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη πώληση και να παίρνει προμήθεια από το κατάστημα.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με το Bloomberg, είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το σύστημα της startup Phia φέρεται να «σημείωνε» μια αγορά ως δική της ακόμη και όταν ο πελάτης δεν είχε χρησιμοποιήσει κάποιο κουπόνι ή δεν είχε κάνει ουσιαστικά καμία ενέργεια μέσω της εφαρμογής. Έτσι, η εταιρεία μπορούσε να εμφανίζεται σαν να είχε συμβάλει σε περισσότερες πωλήσεις από όσες πραγματικά είχε προκαλέσει και, κατά συνέπεια, να δικαιούται περισσότερες προμήθειες.

Οι πληροφορίες που φέρνουν σε δύσκολη θέση τις δύο συνιδρύτριες

Η startup Phia είχε δηλώσει αρχικά ότι πληροφορήθηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα μόλις τον Ιούλιο και ότι επρόκειτο για τεχνικό ζήτημα που θα διορθωνόταν άμεσα. Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, η Φίμπι Γκέιτς και η συνιδρύτρια της εταιρείας, Σοφία Κιάνι, φέρονται να γνώριζαν εδώ και τουλάχιστον επτά μήνες ότι υπήρχαν λειτουργίες οι οποίες μπορούσαν να αποδίδουν στην Phia πωλήσεις που δεν είχε πραγματικά δημιουργήσει.

Το δημοσίευμα επικαλείται, μεταξύ άλλων, εσωτερικά μηνύματα της εταιρείας στο Slack. Σε ένα από αυτά, η Φίμπι Γκέιτς φέρεται να ζητούσε από τους προγραμματιστές να επιβεβαιώσουν ότι το σύστημα κατέγραφε την παρουσία της Phia σε όλες τις ιστοσελίδες όπου υπήρχε διαθέσιμο κουπόνι, ώστε η εταιρεία να μπορεί να κερδίζει προμήθεια από τις πωλήσεις. Το Bloomberg αναφέρει ότι η συγκεκριμένη πρακτική εντοπίζεται τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο και αφορά αγορές σε μεγάλες εταιρείες όπως οι Nike, Gap και Nordstrom.

Μέχρι και 20 χρόνια φυλάκιση

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν η δικηγόρος Ariel Givner ανέφερε ότι το «cookie stuffing», όταν γίνεται σκόπιμα με στόχο την οικονομική εξαπάτηση, μπορεί στις ΗΠΑ να αντιμετωπιστεί ως ομοσπονδιακή απάτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, η μέγιστη προβλεπόμενη ποινή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 20 χρόνια φυλάκισης, μαζί με χρηματικά πρόστιμα και επιστροφή χρημάτων. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν της έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες.

Η αναφορά στα 20 χρόνια αφορά τη μέγιστη ποινή που μπορεί να προβλέπεται για αντίστοιχες υποθέσεις, εφόσον υπάρξει επίσημη δίωξη, αποδειχθεί παράνομη συμπεριφορά και ακολουθήσει καταδίκη.

Η μεγάλη πτώση στα έσοδα της εταιρείας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν και τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζει το Bloomberg. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά την απενεργοποίηση των επίμαχων λειτουργιών τον Ιούλιο, τα ημερήσια έσοδα της Phia μειώθηκαν εντυπωσιακά: από περίπου 80.000 δολάρια την ημέρα έπεσαν σε ποσά μεταξύ 10.000 και 28.000 δολαρίων. Μάλιστα, τον Ιούνιο περίπου το 51% της συνολικής αξίας των προϊόντων για τα οποία η Phia υποστήριζε ότι είχε συμβάλει στην πώλησή τους φέρεται να συνδεόταν με αυτή την πρακτική.

Η εταιρεία, από την πλευρά της, αμφισβητεί αυτή την εικόνα και υποστηρίζει ότι η πτώση των εσόδων δεν οφειλόταν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και στο γεγονός ότι είχαν διακοπεί προσωρινά και άλλοι τρόποι μέσω των οποίων η Phia έβγαζε χρήματα.

Τι απαντά η startup Phia

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι όλες οι λειτουργίες που μπορούσαν να οδηγήσουν σε λανθασμένη απόδοση πωλήσεων αφαιρέθηκαν στις 7 Ιουλίου. Η Phia αναφέρει ακόμη ότι εξετάζει μία προς μία τις συναλλαγές και ότι έχει ήδη ξεκινήσει να επιστρέφει χρήματα σε συνεργαζόμενες εταιρείες σε περιπτώσεις όπου προμήθειες είχαν αποδοθεί λανθασμένα. Παράλληλα, σχεδιάζει να προσλάβει επικεφαλής συμμόρφωσης, ώστε να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.

Η εταιρεία επιμένει ότι συνεχίζει κανονικά τη δραστηριότητά της, βοηθώντας τους χρήστες να βρίσκουν προϊόντα και προσφορές από χιλιάδες brands.

Από τα 30 εκατ. δολάρια επενδύσεων στη δύσκολη θέση

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή η Phia θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μία από τις πολλά υποσχόμενες startups στον χώρο των online αγορών. Το 2025 είχε συγκεντρώσει περίπου 30 εκατ. δολάρια από επενδυτές, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται γνωστά ονόματα όπως η Χέιλι Μπίμπερ, η Κρις Τζένερ και η ιδρύτρια της Spanx, Σάρα Μπλέικλι.

Η Φίμπι Γκέιτς είχε μιλήσει επανειλημμένα για την ανάγκη της να αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει επαγγελματικά χωρίς να στηρίζεται στο όνομα και την περιουσία των διάσημων γονιών της.

Τώρα, όμως, η ίδια και η εταιρεία της βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σοβαρή κρίση αξιοπιστίας. Το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτυχθεί η Phia, αλλά αν θα καταφέρει να αποδείξει ότι οι πρακτικές της ήταν νόμιμες και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των συνεργατών και των επενδυτών της.