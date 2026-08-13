Νέες φωτογραφίες από μια ήρεμη στιγμή της δημοσίευσε η Εβίτα Αγαΐτση, η οποία συνεχίζει να δίνει τη μάχη της με τον καρκίνο.

Η 31χρονη ηθοποιός, που πριν από λίγες εβδομάδες αποκάλυψε δημόσια τη διάγνωσή της, ανάρτησε την Τετάρτη 12 Αυγούστου μια σειρά από στιγμιότυπα στα social media με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

«Παγιδευμένη στο δικό μου εφέ ηλιοβασιλέματος», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της. Στις φωτογραφίες, η Εβίτα Αγαΐτση ποζάρει με ξυρισμένο κεφάλι, ενώ μοιράζεται δύο κοντινά πορτρέτα της, αλλά και εικόνες από το ηλιοβασίλεμα που παρακολουθούσε.

Μιλά ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας της

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά «Ταμπού», έχει επιλέξει το τελευταίο διάστημα να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη δύσκολη περίοδο που βιώνει.

Στα τέλη Ιουλίου είχε δημοσιεύσει στο TikTok ένα ιδιαίτερα προσωπικό βίντεο από τη στιγμή που ξύριζε το κεφάλι της με τη βοήθεια δύο φίλων της, ανάμεσά τους και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης. «Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτές μου», είχε γράψει τότε.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η Εβίτα Αγαΐτση συνεχίζει να καταγράφει με τον δικό της τρόπο αυτή την περίοδο της ζωής της, μοιράζοντας τόσο τις δύσκολες στιγμές όσο και μικρές εικόνες καθημερινότητας, όπως ένα ηλιοβασίλεμα.